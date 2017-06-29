Дважды погибшие
Несмотря на занятость, каждую зиму с 1949-го по 1957 год королева детектива выкраивала время, чтобы регистрировать и фотографировать артефакты, извлеченные стараниями супруга. Возможно, именно она сделала фотографию каменного рельефа, представленную вверху: на панно жрец совершает ритуал перед символическим деревом жизни. На снимке можно разглядеть и нечто более любопытное: голова жреца будто отделена от тела. Быть может, это дело рук грабителей XIX века, а может — древних завоевателей.
Агата Кристи фотографирует одно из нескольких тысяч изделий из слоновой кости, обнаруженных при раскопках Нимруда. Многие из этих артефактов, покрытых затейливой резьбой, когда-то украшали мебель. Их везли в столицу в качестве трофеев или дани из Северной Сирии и Финикии.
Нимруд, упоминаемый в Библии под названием Калахе, стал столицей Ассирии в 883 году до новой эры при царе Ашшурнацирапале II. В конце VII века до новой эры царство пало, и враги, объединившись, разграбили город. Не исключено, что именно тогда и пострадал рельеф с изображением жреца, причем отнюдь не случайно. «Нам известно, что при разграблении многое подверглось осквернению», — рассказывает Марк Алтавил, историк из Университетского колледжа Лондона.
Трагедия повторилась, когда в 2014 году бандиты ИГИЛ вторглись в Нимруд и сровняли с землей древние постройки, восстановленные современными иракцами. Но кое-что уцелело — например, фрагмент рельефа, изображенный вверху справа. Можно ли вновь сложить мозаику из осколков? «Вероятно, большинство сооружений обрушилось под действием ударных волн при взрывах, — говорит Алтавил. — Со временем их можно восстановить».