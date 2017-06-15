Ветрогенератор, который живет на крыше
Конструкторы и инженеры долго пытались создать эффективный городской ветрогенератор. Ведь, в конце концов, города, с одной стороны, потребляют 75 процентов всей производимой энергии, а с другой — на них же приходится 60 процентов выбросов углекислого газа.
Однако на домах в больших городах, как правило, мало места для стандартных систем по выработке возобновляемой энергии. «Центральная часть крыши уже занята под многие другие инженерные сооружения», — рассказывает 39-летний шведский экономист и инженер, разработавший WindRail, Свен Колер. Именно поэтому Свен расположил свое детище на краю крыши.
Берлинский генератор, пилотный проект основанной Колером компании Anerdgy, в ветреную погоду может производить не меньше 1000 киловатт-часов в год. Этого достаточно, чтобы 500 раз запустить стиральную машину. Электричество, вырабатываемое ветрогенератором на крыше, обеспечивает работу лифтов, освещение и вентиляцию в доме.
Однако в городах условия для таких генераторов не идеальны: скорость ветра обычно ниже, чем в сельской местности, а его направление сложнее предугадать. «Разная форма зданий тоже влияет на силу ветра», — говорит Колер. Чтобы WindRail работал эффективно, его нужно установить на высоте не менее 8 метров. Чем выше здание, тем быстрее скорость ветра — и тем больше энергии получают люди, живущие в доме.