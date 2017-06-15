Факт

Ветрогенератор, который живет на крыше

Поднимитесь на крышу 12-этажного жилого дома в Берлине — и вы увидите покрытое панелями солнечных батарей устройство WindRail. Ветер дует сквозь модуль треугольного сечения, приводя в движение роторы турбины.
Лиза Шрикью
15 июня 2017 в 14:54
2
  • Ветрогенератор, который живет на крыше
    Свен Колер, шведский экономист и инженер, на берлинской крыше рядом со своим изобретением — ветрогенератором WindRail. Фото: Бенно Крэхан

Конструкторы и инженеры долго пытались создать эффективный городской ветрогенератор. Ведь, в конце концов, города, с одной стороны, потребляют 75 процентов всей производимой энергии, а с другой — на них же приходится 60 процентов выбросов углекислого газа.

Однако на домах в больших городах, как правило, мало места для стандартных систем по выработке возобновляемой энергии. «Центральная часть крыши уже занята под многие другие инженерные сооружения», — рассказывает 39-летний шведский экономист и инженер, разработавший WindRail, Свен Колер. Именно поэтому Свен расположил свое детище на краю крыши.

Берлинский генератор, пилотный проект основанной Колером компании Anerdgy, в ветреную погоду может производить не меньше 1000 киловатт-часов в год. Этого достаточно, чтобы 500 раз запустить стиральную машину. Электричество, вырабатываемое ветрогенератором на крыше, обеспечивает работу лифтов, освещение и вентиляцию в доме.

Однако в городах условия для таких генераторов не идеальны: скорость ветра обычно ниже, чем в сельской местности, а его направление сложнее предугадать. «Разная форма зданий тоже влияет на силу ветра», — говорит Колер. Чтобы WindRail работал эффективно, его нужно установить на высоте не менее 8 метров. Чем выше здание, тем быстрее скорость ветра — и тем больше энергии получают люди, живущие в доме.

Тоже интересно

Великобритания установила рекорд в «зеленой» энергетике

Статья опубликована в журнале National Geographic (№165, июнь 2017).
Обсудить
СМИ2
Геологи предсказали мощнейшее землетрясение
Геологи предсказали мощнейшее землетрясение
Тоже интересно
Ветер перемен: энергетическая революция в Германии
Ветер перемен: энергетическая революция в Германии
Как видели 2017 год художники СССР середины XX века
Как видели 2017 год художники СССР середины XX века