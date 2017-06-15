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Что такое гидроиндекс?
Многие слышали о гликемическом индексе (показатель влияния продуктов питания на уровень глюкозы в крови). По аналогии с ним британские исследователи разработали «гидроиндекс» для напитков.
Ив Конант
15 июня 2017 в 13:04
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Чем меньше объем жидкости, выведенной из организма в течение двух часов, тем выше ее «гидроиндекс». У воды он равняется единице. Минералы и питательные вещества, например натрий или казеин в молоке, могут улучшить показатели.
Гидроиндекс некоторых напитков:
Спортивные напитки — 1,02
Цельное молоко — 1,50
Газированная вода — 0,98
Апельсиновый сок — 1,39
Раствор для пероральной регидратации — 1,54
Кока-кола — 1,23
Кофе — 0,91