Факт

Что такое гидроиндекс?

Многие слышали о гликемическом индексе (показатель влияния продуктов питания на уровень глюкозы в крови). По аналогии с ним британские исследователи разработали «гидроиндекс» для напитков.
Ив Конант
15 июня 2017 в 13:04
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  • Что такое гидроиндекс?
    Фото: Ребекка Хейл, NGM staff

Чем меньше объем жидкости, выведенной из организма в течение двух часов, тем выше ее «гидроиндекс». У воды он равняется единице. Минералы и питательные вещества, например натрий или казеин в молоке, могут улучшить показатели.

Гидроиндекс некоторых напитков:

Спортивные напитки — 1,02

Цельное молоко — 1,50

Газированная вода — 0,98

Апельсиновый сок — 1,39

Раствор для пероральной регидратации — 1,54

Кока-кола — 1,23

Кофе — 0,91

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№165, июнь 2017).
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