Секретный порошок фараонов
Недавние исследования показали, что краску египетскую синюю, созданную 5250 лет назад, можно использовать как порошок для снятия отпечатков пальцев там, где обычные средства бессильны.
Ученые заинтересовались стойкостью египетской синей, все еще покрывающей древние саркофаги и стены гробниц, и выяснили, что этот пигмент при определенном освещении испускает инфракрасное излучение ближнего спектра.
Это свойство краски может быть полезным для проведения судебной экспертизы. Прибыв на место преступления, криминалисты обычно кисточкой наносят на предметы порошок контрастного цвета, который прилипает к оставленным там отпечаткам пальцев. Но отпечатки сложно снять с глянцевых или рельефных поверхностей. В таких случаях может пригодиться египетская синяя. Краситель наносят так же, как и обычный порошок, но затем освещают поверхность и фотографируют с помощью камеры, которая оснащена фильтром, чувствительным к инфракрасному излучению ближнего спектра. Если отпечатки есть, они будут отчетливо видны на снимке.