Любовь и страсть в мире макак
С 2012 года Дубак с коллегами из Университета Нью-Йорка успели изучить более 250 макак, живущих на полигоне на небольшом островке у побережья Пуэрто-Рико. Цель — изучить, как цвет лица, который варьируется у этого вида от бледно-розового до ярко-красного, влияет на репродуктивный успех.
Чтобы выявить влияние цвета на привлекательность, Дубак показывала каждой обезьяне из опытной группы две фотографии с лицами разного оттенка красного. Отслеживая среди прочего движения глаз, она обнаружила, что темно-красные лица вызывают больший интерес у самок и в некоторых случаях у самцов. «С людьми происходит то же самое, — говорит Дубак. — Когда вы встречаете кого-то привлекательного на улице или в баре, вы задержите свой взгляд на нем чуть дольше».
Исследователи также вели учет актов ухаживания обезьян в соответствии с цветом лица, и открыли, что самцы с темно-красными лицами получают больше внимания от самок, нежели самцы с бледной и умеренной окраской.
По самому очевидному показателю репродуктивного успеха — числу отпрысков — «темнолицые» самки обходят своих бледных соплеменниц. Для самцов все немного сложнее: чтобы обеспечить себе больше спариваний и, соответственно, больше потомства, помимо темного цвета лица у них должно быть доминантное положение в группе. «Тут одним цветом красен не будешь».
АРЕАЛ/ОХРАННЫЙ СТАТУС
Эти обезьяны широко распространены, главным образом в Азии, и приспособились к самым разным условиям.
ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ
Множество видов птиц используют цвет для привлечения партнеров; макаки-резусы — одни из немногих млекопитающих, использующих тот же прием.