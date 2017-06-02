  • Аутизм: помощь до рождения
    На снимках МРТ показано развитие мозга и других органов у плода возрастом от 27 до 29 недель. Фото: Мориа Томасон, Государственный университет Уэйна (Детройт)
  • Аутизм: помощь до рождения
    На снимках МРТ показано развитие мозга и других органов у плода возрастом от 27 до 29 недель. Фото: Мориа Томасон, Государственный университет Уэйна (Детройт)
  • Аутизм: помощь до рождения
    На снимках МРТ показано развитие мозга и других органов у плода возрастом от 27 до 29 недель. Фото: Мориа Томасон, Государственный университет Уэйна (Детройт)
  • Аутизм: помощь до рождения
    На снимках МРТ показано развитие мозга и других органов у плода возрастом от 27 до 29 недель. Фото: Мориа Томасон, Государственный университет Уэйна (Детройт)
Факт

Аутизм: помощь до рождения

Если бы аутизм диагностировали еще в утробе матери, то родители узнавали бы о болезни сразу, а не три года спустя, когда нетипичное поведение ребенка становится заметным, и врачи могли бы заранее спланировать лечение.
Кэтрин Цукерман
2 июня 2017 в 18:46
3

«Диагностика болезней в материнской утробе делает первые шаги», — считает педиатр и специалист по нейромедицине Мориа Томасон. Цель ее исследования — прояснить некоторые проблемы развития мозга у плода. Мориа и ее коллеги из Государственного университета Уэйна (Детройт) с помощью магнитно-резонансной томографии следят за ростом мозга и фиксируют новую топологию нейронов, что позволяет понять, насколько хорошо функционирует этот орган.

Ученые сосредоточились на случаях возможных преждевременных родов. «Мы знаем, что у недоношенных детей выше риск задержек в развитии», — говорит Томасон. Такие задержки часто объясняют стрессом или недостатком кислорода во время родов. Исследования Томасон показали, что проблемы могут начинаться еще в утробе — из-за незамеченной вовремя инфекции.

Чтобы подтвердить это предположение, требуется время. Но и исследование аутизма идет очень быстро.

Тоже интересно

Нодозавр: нефтяной монстр

Статья опубликована в журнале National Geographic (№165, июнь 2017).
Обсудить
СМИ2
Ученые обнаружили Ноев ковчег
Ученые обнаружили Ноев ковчег
Тоже интересно
Человек 4.0
Человек 4.0
Что аргентинцу хорошо, то русскому не понять
Что аргентинцу хорошо, то русскому не понять