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На снимках МРТ показано развитие мозга и других органов у плода возрастом от 27 до 29 недель. Фото: Мориа Томасон, Государственный университет Уэйна (Детройт)
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На снимках МРТ показано развитие мозга и других органов у плода возрастом от 27 до 29 недель. Фото: Мориа Томасон, Государственный университет Уэйна (Детройт)
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На снимках МРТ показано развитие мозга и других органов у плода возрастом от 27 до 29 недель. Фото: Мориа Томасон, Государственный университет Уэйна (Детройт)
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На снимках МРТ показано развитие мозга и других органов у плода возрастом от 27 до 29 недель. Фото: Мориа Томасон, Государственный университет Уэйна (Детройт)
Аутизм: помощь до рождения
«Диагностика болезней в материнской утробе делает первые шаги», — считает педиатр и специалист по нейромедицине Мориа Томасон. Цель ее исследования — прояснить некоторые проблемы развития мозга у плода. Мориа и ее коллеги из Государственного университета Уэйна (Детройт) с помощью магнитно-резонансной томографии следят за ростом мозга и фиксируют новую топологию нейронов, что позволяет понять, насколько хорошо функционирует этот орган.
Ученые сосредоточились на случаях возможных преждевременных родов. «Мы знаем, что у недоношенных детей выше риск задержек в развитии», — говорит Томасон. Такие задержки часто объясняют стрессом или недостатком кислорода во время родов. Исследования Томасон показали, что проблемы могут начинаться еще в утробе — из-за незамеченной вовремя инфекции.
Чтобы подтвердить это предположение, требуется время. Но и исследование аутизма идет очень быстро.