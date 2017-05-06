Цифровой зверинец
Создать 3D-изображение животного непросто. «Стоит зверушке дернуть лапой, моргнуть или вздохнуть, и приходится все начинать сначала», — рассказывает Данкен Иршик, биолог из Университета Массачусетса.
Данкену улыбнулась удача, когда он фотографировал жабу агу с Филиппин: удалось сделать три десятка снимков с разных углов, пока она сидела неподвижно. Этого оказалось достаточно, чтобы создать 3D-версию жабы, которую вы видите внизу.
Сегодня Иршик применяет технологию Beastcam — портативное и адаптивное оборудование из нескольких камер, похожее на то, что используют дизайнеры видеоигр для создания реалистичных изображений человека. Камеры устанавливаются вокруг животного и срабатывают одновременно — случайное движение такому снимку не помеха. «Немногие использовали этот способ для съемки животных», — рассказывает фотограф Кристин Шепард, коллега Иршика.
Beastcam помогает Данкену и Кристин в работе над масштабным проектом Digital Life («Оцифрованная жизнь»), цель которого — создание трехмерных, с высоким разрешением, изображений животных.
Цифровые модели позволят людям рассмотреть «портретируемых» максимально близко. А ученые, благодаря Beastcam, смогут быстро и точно измерять объекты исследований, включая представителей видов, которых запрещено вывозить из стран обитания.
В дальнейшем Данкен Иршик мечтает создать модели всех видов. «Правда, на это одной жизни не хватит», — вздыхает он.
Как это работает
Шаг 1. Животное помещают на платформу. Beastcam может фотографировать существ размером от 2 сантиметров до 2 метров.
Шаг 2. Благодаря беспроводному спусковому устройству несколько камер одновременно делают снимок (в случае с жабой агой, на фотографии справа, их было 30). «Мы можем создать сотни 3D-моделей за день», — говорит Иршик.