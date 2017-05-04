Мягкая робототехника
Знакомьтесь: октобот — первый в мире мягкий автономный мобильный робот длиной в несколько сантиметров. У него внутри нет проводов, батареек и жестких деталей, как нет скелета у осьминога, в честь которого робот получил название.
Ученым потребовалось 300 моделей, чтобы создать рабочий прототип октобота. Над ним трудилась команда из Гарвардского университета во главе со специалистами по прикладной науке Робертом Вудом и Дженнифер Льюис. Теперь их детище способно в корне изменить саму идею робототехники. По словам Роберта Вуда, традиционные роботы «прекрасно справляются со своими задачами автоматически, но при этом они не предназначены для взаимодействия с человеком». Мягкие роботы безопаснее. Вуд утверждает, что, если октобот во что-нибудь врежется, он как мяч отскочит от препятствия, ничего не повредив.
До появления октобота мягкие роботы были либо гибридами (мягкие снаружи, но с жесткими деталями внутри, батарейками или проводами), либо работали от внешнего провода. Октобот ничем подобным не ограничен. Двигается он за счет энергии пневмопривода: внутренняя электрическая цепь запускает химическую реакцию, и жидкая перекись водорода превращается в газ, который наполняет конечности робота, позволяя ему перемещаться.
Октобот полностью напечатан на 3-D принтере. Пока это лишь прототип, но его извивающиеся конечности уже доказали, что новая технология работает. Цель ученых — найти роботу достойное применение, например в сфере здравоохранения. Мягких роботов можно изготавливать из биосовместимых и разлагаемых материалов и, как полагает Вуд, даже помещать в капсулы для безопасной эндоскопии внутренних органов.