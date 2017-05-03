  • Утраченное изящество
    Лист из журнала Gallerie des Modes et Costumes Francais, фрагмент, Париж, 1779 г. Фото: Государственный исторический музей
  • Утраченное изящество
    Шелковые кюлоты, Европа, 1770−1780 гг. Фото: Фонд Александра Васильева (Вильнюс)
Факт

Утраченное изящество

Каждая эпоха формирует свои каноны прекрасного, с помощью предметов одежды и аксессуаров выставляя напоказ те или иные части тела человека. Например, стройные и изящные женские ноги. Или мужские.
Наталья Виноградова
3 мая 2017 в 17:59
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В XVIII веке одним из идеалов красоты действительно считались мужские ноги. В своих «Записках…» Екатерина II описывает «куртаг навыворот», то есть маскарад с переодеваниями при дворе Елизаветы Петровны в 1744 году. По мнению Екатерины, мужские костюмы не украшали участниц маскарада, и особенно невыгодно смотрелись именно ноги. Исключением была сама императрица. Ноги Елизаветы Петровны Екатерина ставит по красоте в один ряд с мужскими: «Вся нога у нее была такая красивая, какой никогда я не видела ни у одного мужчины, и удивительно изящная ножка».

Недаром в те времена именно мужские ноги в плотно прилегающих чулках и коротких узких брюках — кюлотах выставлялись напоказ, в то время как женские были скрыты юбкой. Дополнительное внимание к ногам привлекали башмачные пряжки, наиболее заметный и дорогой элемент обуви. А поскольку далеко не все щеголи могли похвастаться красивыми икрами, некоторые использовали специальные накладки.

Эти и еще более 600 экспонатов представлены на выставке «Красавец Мужчина. Русский модник середины XVIII — начала ХХ века» в Государственном Историческом музее. Экспозиция открыта до 28 июля.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№164, май 2017).
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СМИ2
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