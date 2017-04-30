Ловцы снов
В 2013 году нейробиолог Юкиясу Камитани провел эксперимент: людей, находящихся в магнитно-резонансном томографе, многократно будили, как только они начинали засыпать, и просили описать сны. Ранее Камитани выявил несколько уникальных паттернов мозговой активности, зависящих от того, какие предметы были показаны «подопытным», когда те бодрствовали. Пока люди спали, их мозг сканировали для обнаружения этих паттернов, а компьютерная программа преобразовала сновидения в короткие видео. Исследование показало: содержание снов на 70 процентов совпадало с тем, что помнили о них сами люди.
Два года спустя инженеры из компании Google получили картины «компьютерных сновидений». Они пропустили миллионы изображений через программу, имитирующую работу нейронных сетей человеческого мозга, чтобы понять, как искусственный интеллект учится распознавать объекты.
А затем расширили возможности этого интеллекта с помощью программы DeepDream, и искусственная нейронная сеть создала собственные картины сновидений, находя и усиливая определенные формы в случайном наборе видеосигналов. Получились психоделические пейзажи. Так же, как и в человеческих снах, ранее виденные искусственной сетью изображения приняли новую форму.
Правда, точно воспроизвести наши сны вряд ли удастся, пока ученые не выяснят, как именно мозг их создает, или не выявят все паттерны мозговой активности, считает Джек Галлент, психолог из Калифорнийского университета (Беркли).