Музыка на ребрах
В 1946 году двое предприимчивых любителей музыки из Ленинграда, Руслан Богословский и Борис Тайгин, даже открыли подпольную студию звукозаписи под негласным названием «Золотая собака», где создавали пластинки на самодельном, но качественном аппарате, детали для которого приобретали на толкучке. Для самих пластинок они нашли еще более неожиданный материал: списанные рентгеновские снимки…
Результат был поразительным: снимок сломанных ребер звучал голосом Леонида Утёсова, исполняющего «Мурку», а зловещее изображение черепа таило «Очи черные», спетые неподражаемым Луисом Армстронгом. «На снимках скелетов советских граждан была записана музыка, которую они тайно любили», — говорит британский музыкант Стивен Коутс. Несколько лет назад он нашел одну из пластинок «на костях» в Санкт-Петербурге и под впечатлением от увиденного и услышанного основал проект X-Ray Audio.
«Музыка на ребрах» просуществовала до 1960-х годов, потом пришла эра катушечных магнитофонов. Все это время власти тоже не дремали: Богословского трижды отправляли за решетку, но каждый раз, отбыв срок, он возвращался к любимому делу с новыми технологическими находками. «Вот как много может значить музыка», — замечает Коутс.
Послушать записи «на ребрах» можно на x-rayaudio.com.