Тайна гребня из древнего Чили
Люди страдали от вшей с древних времен. Передавшись от человека к человеку, вши цеплялись коготками за волосы и впивались в кожу. Голова чесалась, и единственным способом избавиться от неприятных ощущений было выискивание всех насекомых, каждое из которых размером не больше проса, и их яиц — гнид. Ловить насекомых вручную было утомительно, поэтому многие народы делали особые частые гребни из дерева и кости (в том числе и слоновой) для вычесывания.
Гребни часто попадались при раскопках в Старом Свете, а недавние исследования в Чили показали, что ими пользовались и индейцы. Изучив коллекцию двухсторонних тростниковых гребней, которые были в ходу у жителей речных долин в пустыне Атакама между 500 и 1500 годами, ученые обнаружили на них следы вшей и гнид.
Раньше, поскольку большинство гребней нашли в женских могилах, считалось, что они служили для создания сложных причесок или использовались в ткацком ремесле. Однако изучение гребней, размер которых в несколько раз превышал обычный, показало, что они предназначались именно для вычесывания насекомых. В доколумбову эпоху люди, так же как и сейчас, не желали обривать голову, хотя это самых простой способ избавиться от гнид. «Какой бы сильной ни была чесотка, все предпочитали терпеть вшей, только бы не становиться лысыми», — говорит руководитель исследования Бернандо Арриаса из Университета Тарапаки.