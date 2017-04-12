  • Национальный флаг Центрально-Африканской Республики
    Национальный флаг Центрально-Африканской Республики
    Фото: Ребекка Хейл, NGM staff
  • Арт-терапия: витражи из крыльев бабочек
    Графиум (Graphium policenes) — один из 40 видов африканских бабочек семейства парусников. Фото: Ребекка Хейл, NGM staff
Факт

Арт-терапия: витражи из крыльев бабочек

Фермер из Центрально-Африканской Республики превращает крылья бабочек в произведения искусства.
Кэтрин Цукерман
12 апреля 2017 в 13:46
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В Центрально-Африканской Республике бабочки водятся в изобилии — известно около 600 видов. Одни отличаются красотой, другие — размером: некоторые вырастают величиной с блюдце. Внезапно возникающие яркие «облачка» создают разительный контраст с территорией, разоренной четырехлетней гражданской войной.

Фермер Филип Андэ в бабочках находит утешение. Уже четыре десятилетия он собирает крылышки этих созданий, чтобы превратить их в произведения искусства. С помощью пинцета, лезвия и резинового клея Андэ бережно выкладывает мозаику из крыльев и воссоздает сцены из африканской жизни: мальчик, собирающий кокосы, женщины, делающие муку из маниоки, национальный флаг (вверху). «Каждая его работа напоминает витраж», — считает старший редактор NG Питер Гвин.

Андэ начал делать свои картинки ради пополнения бюджета: необычные работы Филип продавал туристам. Теперь местность захлестнула война, и покупателей осталось немного.

И все же Андэ увлечения не бросает. Для него это своего рода терапия — и способ сохранить истинную красоту, вспомнить безмятежность, царившую здесь когда-то.

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