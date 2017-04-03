Ледяная ступа против засухи
Изменения климата обернулись, в частности, тем, что в индийском регионе Ладакх «похудели» горные ледники — и, как следствие, сезонное таяние льдов стало менее интенсивным. Весной для орошения ячменных полей или яблоневых садов нужна вода, но влага из ледников приходит только в июне. «Недостаток воды — это большая проблема, — говорит местный фермер Церинг Спалцез. — Через пару десятков лет заниматься сельским хозяйством будет просто невозможно».
Инженер Сонам Вангчук, ранее занимавшийся строительством домов на солнечных батареях и усовершенствованных дровяных печей, придумал способ доставлять воду в срок.
В 2015 году, собрав 125 тысяч долларов на краудфандинговом сайте, Вангчук проложил сифонный трубопровод от горной реки к одной из деревень. Вырываясь под давлением из вертикальной трубы, словно гейзер, вода замерзала, образовав в итоге 20-метровую ледяную башню, напоминающую буддийское святилище — ступу.
Как и предполагалось, в апреле «ступа» начала таять, орошая участок с недавно высаженными тополями. К июню ледяная башня Вангчука почти исчезла — и как раз в это время началось таяние ледника.
Сейчас инженер прокладывает трубопроводы еще для 50 башен. Каждая будет ежегодно обеспечивать 10 миллионами литров воды 10 гектаров полей.
Проект заинтересовал многих. На следующий год Вангчук построил первую ледяную башню в Европе, в Швейцарских Альпах. В Индии инженер также строит сифонные трубопроводы для контроля уровня ледниковых озер, чтобы предотвратить паводки.
В прошлом году Вангчук стал инициатором создания Пангималайского исследовательского университета, который будет решать экологические проблемы региона. Инженер надеется, что, если местные жители смогут приспособиться к изменениям сейчас, их детям удастся избежать судьбы климатических беженцев.
— Жители гор — меньшинства не только этнические, но и «климатические», — говорит он. — Решения, пригодные для Нью-Йорка или Нью-Дели, здесь не работают. Тут нужен свой подход.