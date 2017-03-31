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На этом пергамене невооруженным глазом можно увидеть только один текст. Печатается с разрешения Монастыря Святой Екатерины.
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Однако благодаря мультиспектральному изображению видно два: более поздний текст показан красным цветом, а ранний, стертый — синим. Печатается с разрешения Монастыря Святой Екатерины.
Мудрость, сокрытая в веках
В его библиотеке хранятся тысячи средневековых рукописей — среди них классические произведения, библейские тексты и другие документы, интересовавшие монахов. Недавно выяснилось, что некоторые из них были написаны поверх других, стертых текстов. С 2011 года в монастыре с помощью современных цифровых технологий занимаются восстановлением таких «невидимых» документов.
Около половины рукописей в библиотеке были написаны на пергамене. С него можно соскрести чернила и использовать повторно. К счастью, прежний текст не исчезает полностью: стило оставляло на пергамене углубления, которые можно увидеть с помощью техники многоспектральных изображений, чувствительной как к видимому, так и к невидимым диапазонам света. За последнее время удалось обнаружить 6800 страниц стертого текста в 74 из 163 монастырских переписанных рукописях, или палимпсестах.
«Тексты были нанесены на 10 языках с V по XII век», — рассказывает Майкл Фелпс, директор проекта «Электронная библиотека ранних рукописей». На фотографии показан пергамен, на котором поверх перевода медицинского трактата римского медика Галена, сделанного в IX веке, написан текст на сирийском языке. Предстоит просканировать еще десятки палимпсестов, и Фелпс уверен, что будут обнаружены удивительные материалы: «Не исключено, что в монастыре Святой Екатерины хранится множество неизвестных нам древних текстов».