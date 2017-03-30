Полный засор
Чтобы сфотографировать серфера Деде Сурияну, Заку пришлось плавать в море мусора — в самом буквальном смысле. «Это было ужасно, — вспоминает он. — Мне казалось, что мы вот-вот увидим посреди всего этого чей-нибудь труп».
По данным на 2015 год, около восьми миллионов тонн пластика ежегодно оказывается в океане. Печальное лидерство принадлежит Китаю, Филиппинам и Индонезии.
«Отходы в водах океана не редкость — и не только в Юго-Восточной Азии, — говорит морской биолог Николас Маллос, руководящий программой «Моря без мусора» организации Ocean Conservancy. — К сожалению, это обычное дело, особенно в развивающихся странах, где с ростом среднего класса увеличивается потребление, но утилизация отходов организована плохо».
Но, несмотря ни на что, Маллос настроен оптимистично. Положительные примеры действительно уже есть. Так, в 2016 году жители Калифорнии поддержали запрет на пластиковые пакеты в этом американском штате. А в Индонезии повысился уровень осведомленности: все больше людей готовы участвовать в решении проблемы. Значит, все еще может измениться к лучшему.