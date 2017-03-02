Все дело в пене: любовь и страсть в мире лягушек
Среди всех позвоночных животных восточноафриканские древесные хватающие лягушки — самый яркий пример синхронной полиандрии: самка спаривается сразу с несколькими самцами, рассказывает этолог Филлип Бирн из Вуллонгонгского университета в Австралии.
После ливня в растительности около луж собираются самцы и кваканьем призывают самок, которым необходимо оказаться в воде, чтобы впитать кожей влагу. Выбравшись из луж на свисающие над ними ветки, дамы тотчас же попадают в объятия кавалеров.
Пары вместе карабкаются к месту кладки. Там самка выделяет водянистую слизь, которую она взбивает в пену задними лапками, а затем откладывает туда икру. «В этот момент, — говорит Бирн, — вокруг нее собираются до двадцати самцов: они, деловито и синхронно работая задними лапами, помогают ей взбить большое гнездо, куда и помещают свою сперму». На это, а также на то, чтобы надежно укрыть икринки пеной, у них уходит несколько часов. Через пять дней головастики вылупятся и упадут в воду.
Почти все самки вида C. xerampelina спариваются с несколькими самцами, отмечает Бирн. Его исследование показало, что у полигамных самок данного вида головастиков до метаморфоза доживает на 20 процентов больше, чем у моногамных. В отличие от моногамных видов, у самцов этих лягушек нет нужды соперничать во время брачного периода: самка позволяет всем поучаствовать в спаривании, и все проходит довольно спокойно.
АРЕАЛ Леса и травянистые ландшафты Юго-Восточной Африки.
СТАТУС УГРОЗЫ ВИДУ Находится под наименьшей угрозой исчезновения.
ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ Благодаря полиандрии потомство C. xerampelina обладает большим генетическим разнообразием. Возможно, именно это помогло ей избежать участи, постигшей треть видов амфибий, — многие ее сородичи находятся под угрозой вымирания или уже исчезли.