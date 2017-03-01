Тысяча километров на лыжах и воздушном змее
На юго-восточном берегу Гренландии порыв арктического ветра сбил с ног троих. Воздушный змей Сары Макнэйр-Лэндри надулся, но крепление заело, и ее подняло в воздух на шесть метров. Она упала, ударилась головой об лед, разбив шлем и потеряв сознание.
Это происшествие едва не сорвало поход Сары с Беном Стуксберри и Эриком Бумером: им предстояло пересечь Гренландию с востока на северо-запад на лыжах и кайтах (воздушном змеях). Однако они смогли продолжить путь по бескрайнему льду.
«В Гренландии отличные погодные условия, — говорит Макнэйр-Лэндри. — С кайтом можно двигаться намного быстрее, чем просто на лыжах, особенно если тянешь за собой сани». Иногда участники экспедиции были на маршруте с 3 утра до 10 вечера. Им пришлось преодолевать опасные расселины, участки неровного льда и 11-километровый каньон, проторенный талой водой.
В конце путешествия их ждала быстрая холодная река, где на каждом шагу встречались водопады и опасные пороги. Позже Макнэйр-Лэндри узнала, что во время падения повредила позвоночник, но все равно уверена: экспедиция прошла успешно. «Я люблю, когда люди вместе идут к одной цели, несмотря на то что приходится пре-одолевать много трудностей», — говорит она.