С грядки на подиум: мода на пищевые отходы
По мере того как заинтересованных в экологии дизайнеров становится все больше, пищевые отходы превращаются в новый тренд.
Так, Саша Лорин из Калифорнии использует продукты жизнедеятельности бактерий, которые остаются после приготовления кислого ферментированного грибного чая (комбуча). Высушенный, этот материал становится похожим на искусственную кожу, и Лорин шьет из него изделия от-кутюр — платья, жакеты, юбки. В Сицилии один из стартапов перерабатывает остающиеся после отжима сока кожуру и семена цитрусовых для изготовления искусственной пряжи. А небольшая лондонская фирма помогает выращивающим ананасы филиппинским фермерам — производит из листьев этих фруктов ткань, пригодную для пошива туфель, сумок или чехлов для ноутбуков.
Более миллиарда тонн еды пропадает впустую каждый год. Согласно Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, одна из причин — это массовое производство. Избыток предложения может быть обращен на создание экологичных тканей, считает специалист по химии текстиля Ричард Блэкберн из Лидского университета (Великобритания). Например, излишки богатых сахаром зерновых культур, таких как кукуруза, можно использовать для производства искусственных волокон.
Одежда из чайного гриба пока не стала общедоступной, но у нее все впереди, считает биохимик Питер Маск, который руководит студентами Квинслендского колледжа искусств (Австралия), работающими над этим проектом. Если все пойдет хорошо, однажды чайный гриб перекочует из кухни в ваш гардероб.