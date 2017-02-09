Любовь и страсть в мире сурикатов: преимущество в весе
Что помогает доминантной самке удерживать ее завидное положение? Среди прочего — вес.
С момента запуска в 1993 году исследовательского проекта «Сурикаты Калахари» профессор Кембриджского университета Тим Клаттон-Брок изучил более 100 групп этих животных. Шансы самцов и самок стать доминантными производителями зависят от возраста, веса и агрессивности. Остальным членам группы достаются роли караульных, строителей и нянек.
По мере взросления подчиненные самцы зачастую покидают группу. Самки могут остаться — самая старшая и упитанная в конце концов займет доминантное положение, когда умрет нынешняя «королева». Исследователей интересовал вопрос: будут ли более крупные самки набирать вес, чтобы сохранить свой статус, если те, что поменьше, начнут полнеть?
Чтобы проверить это, ученые в течение нескольких недель давали некоторым самкам каждый день по вареному яйцу. Регистрируя их вес, они обнаружили, что те сурикаты, которых не прикармливали, поправились точно так же — они сами стали добывать больше корма. Исследовательница Элиза Хукард находит в этом признак того, что доминантные самки замечают изменения в размерах потенциальных соперниц и подстраиваются соответственно.
АРЕАЛ
Пустыни и саванны Южной Африки.
СТАТУС УГРОЗЫ ВИДУ
Вне угрозы.
ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ
Сурикаты питаются преимущественно насекомыми и мелкими грызунами, а также скорпионами, жала которых они наловчились удалять.