Факт

Любовь и страсть в мире сурикатов: преимущество в весе

Представьте себе сообщество, где бок о бок живут 50 человек, но только двое из них могут заниматься сексом. В сущности, именно так выглядит жизнь сурикатов: один доминантный самец и одна самка монополизируют право на размножение в группе.
Патриция Эдмондс
9 февраля 2017 в 12:03
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  • Любовь и страсть в мире сурикатов: преимущество в весе
    Фото: Мартин Харви, Getty Images

Что помогает доминантной самке удерживать ее завидное положение? Среди прочего — вес.

С момента запуска в 1993 году исследовательского проекта «Сурикаты Калахари» профессор Кембриджского университета Тим Клаттон-Брок изучил более 100 групп этих животных. Шансы самцов и самок стать доминантными производителями зависят от возраста, веса и агрессивности. Остальным членам группы достаются роли караульных, строителей и нянек.

По мере взросления подчиненные самцы зачастую покидают группу. Самки могут остаться — самая старшая и упитанная в конце концов займет доминантное положение, когда умрет нынешняя «королева». Исследователей интересовал вопрос: будут ли более крупные самки набирать вес, чтобы сохранить свой статус, если те, что поменьше, начнут полнеть?

Чтобы проверить это, ученые в течение нескольких недель давали некоторым самкам каждый день по вареному яйцу. Регистрируя их вес, они обнаружили, что те сурикаты, которых не прикармливали, поправились точно так же — они сами стали добывать больше корма. Исследовательница Элиза Хукард находит в этом признак того, что доминантные самки замечают изменения в размерах потенциальных соперниц и подстраиваются соответственно.

АРЕАЛ
Пустыни и саванны Южной Африки.

СТАТУС УГРОЗЫ ВИДУ
Вне угрозы.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ
Сурикаты питаются преимущественно насекомыми и мелкими грызунами, а также скорпионами, жала которых они наловчились удалять.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№161, февраль 2017).
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