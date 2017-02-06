Все под контролем: насекомые к вашему столу
Не так уж много веществ на Земле дают яркий, сочный красный оттенок — такой, как на фотографии. Это цвет помады и румян, йогурта с ягодами, соков и клубничного смузи из «Старбакса» — по крайней мере, пока краситель не убрали из его рецептуры в 2012-м. Недовольство посетителей сети кофеен понять можно: краситель получают из измельченных насекомых.
Химик Джордж Зейдан изучает со-став продуктов, которые мы едим, и вещей, которыми пользуемся. Пудра на фото — экстракт кошенили — всплывает довольно часто. Кошениль, или кошенильный червец, как краситель используется много столетий. В XIX веке химики нашли синтетическую альтернативу. Но наши современники настаивают на том, чтобы все было «натуральным», — а это значит, что краситель из жуков снова в фаворе.
Американское управление по контролю качества пищевых продуктов заверяет, что употребление в пищу экстракта из насекомых ничем не грозит. С чиновниками согласятся жители Ганы, Папуа — Новой Гвинеи и Бали, в чей рацион периодически попадают термиты, стрекозы и личинки насекомых.
На использование кошенили наложено мало ограничений, если ее содержание обозначено четко и без эвфемизмов вроде «натуральный краситель». Это и вправду натуральный и надежный краситель, поэтому некоторые производители продуктов питания особо не рефлексируют по поводу его происхождения. Препятствия остаются в основном психологические, но, по мнению Зейдана, потребители могут расслабиться. «За редким исключением, наш желудок способен справиться практически со всем, что в него попадает, — говорит исследователь. — Так что если не думать об этом, все будет хорошо».