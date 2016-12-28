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Туломские причудыПобедитель фотоконкурса «Дикая природа России 2016» пришел из номинации «Пейзажи». Фото: Сергей Королев
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Зимний сонПобедитель в номинации «Растения». Фото: Оксана Арискина
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Когда не спит вулканПобедитель в номинации «От заката до рассвета». Фото: Владимир Войчук
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Победитель в номинации «Макросъемка». Фото: Виктория Карпенко
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Пережили динозавровПобедитель в номинации «Природа в черно-белых тонах». Фото: Дарья Селиванова
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АтлантПобедитель в номинации «Подводная съемка». Фото: Константин Новиков
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Провожая вечернее солнцеПобедитель в номинации «Заповедная Россия». Фото: Александр и Наталия Федосовы
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Неожиданное прибавлениеПобедитель в номинации «Мамы и детеныши». Фото: Геннадий Юсин
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Марсианский пейзаж средней полосыПобедитель в номинации «Энергия жизни». Фото: Юрий Сорокин
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Золотой вихрьПобедитель в номинации «Юные таланты». Фото: Дарья Тимохина
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Первый птенецПобедитель в номинации «Птицы». Фото: Дмитрий Вилюнов
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Победитель в номинации «Мобильное фото». Фото: Антон Григорьев
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Они прилетели!Победитель в номинации «Млекопитающие». Фото: Ирина Полозкова
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Победитель в номинации «Фотоистория». Фото: Евгений Полонский
Фотоконкурс «Дикая природа России-2016»: в Москве прошло награждение победителей
Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» и Русским географическим обществом с 2011 года. В этом году наши читатели загрузили на страницу конкурса на сайте nat-geo.ru более 55 000 фотографий, распределенных по 13 номинациям. Ведущим церемонии подведения итогов стал известный телеведущий Валдис Пельш.
Также на конкурсе была представлена специальная номинация от генерального партнера проекта — ПАО «БИНБАНК». В номинации «Энергия жизни» читатели делились своими снимками которые рассказывали о несгибаемой воле природы.
В конце октября в редакции журнала «National Geographic Россия» состоялось заседание жюри конкурса, на котором были определены победители конкурса.
В состав жюри вошли:
• Даррен Смит (заместитель редакционного директора международных изданий NG);
• Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»);
• Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);
• Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);
• Алексей Елфимов (фоторедактор и специалист по SMM сайта nat-geo.ru).
На открытии выставки были объявлены победители и призеры номинаций, а также имя главного победителя конкурса. В этом году главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Мурманска Сергей Королев за снимок «Туломские причуды».
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Главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук вручает приз победителю «ДПР-2016»Фото: Русудан Рчеулишвили
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Фото: Русудан Рчеулишвили
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Фото: Русудан Рчеулишвили
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Фото: Русудан Рчеулишвили
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Фото: Русудан Рчеулишвили
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Фото: Русудан Рчеулишвили
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Фото: Русудан Рчеулишвили
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Все победители в одном кадреФото: Русудан Рчеулишвили
Представляем победителей номинаций:
Птицы: Дмитрий Велюнов (Смоленск) с фотоработой «Первый птенец»;
Подводная съемка: Константин Новиков (Подольск) с фотоработой «Атлант»;
Юные таланты: Дарья Тимохина (Москва) с фотоработой «Золотой вихрь»;
Природа в черно-белых тонах: Дарья Селиванова (Москва) с фотоработой «Пережили динозавров»;
Заповедная Россия: Александр и Наталия Федосовы (Королев) с фотоработой «Провожая вечернее солнце»;
Фотоистория: Евгений Полонский (Астрахань) с фотоработой «Волчий омут»;
Млекопитающие: Ирина Полозкова (Москва) с фотоработой «Они прилетели!»; Читать далее
От заката до рассвета: Владимир Войчук (Клин) с фотоработой «Когда не спит вулкан»;
Мамы и детеныши: Геннадий Юсин (Москва) с фотоработой «Неожиданное прибавление»;
Пейзажи: Сергей Королев (Мурманск) с фотоработой «Туломские причуды»;
Макросъемка: Виктория Карпенко (Луганск) с фотоработой «Частичка большого одуванчика»;
Растения: Оксана Арискина (Новосибирск) с фотоработой «Зимний сон»;
Мобильное фото: Антон Григорьев (Москва) с фотоработой «Каменные волны».
Победителем в специальной номинации «Энергия жизни» от ПАО «БИНБАНК» стал Юрий Сорокин, город Липецк, с фотографией «Марсианский» пейзаж средней полосы".
Открывал и закрывал церемонию награждения хореографический ансамбль «Prima». А официальными партнерами церемонии открытия стали: Торговый дом «Хлебное место», Компания «Май», кейтеринговый сервис Bankatering, кондитерские Petite Polly Baker и «Тортольяно», компания «Королевская вода», отдел декораций Фототеатра Zoom интернет-портала PartyBanner.ru.
Призовыми партнерами проекта в этом году стали компании: сеть магазинов «День Сурка», компании «А Фото», «Студия 52» и «Bresser».
Выставка лучших конкурсных работ в Москве продлится до 14 января 2017 года включительно.
Режим работы: ежедневно, кроме понедельников и 1 января, с 11 до 20 часов. 31 декабря с 11:00 до 18:00. Стоимость входного билета — 350 рублей, льготного — 150 рублей. Для детей до 7 лет, ветеранов, членов многодетных семей и посетителей с ограниченными возможностями вход свободный.
После окончания выставки в Москве яркая коллекция удивительных работ будет представлена в Санкт-Петербурге, а после отправится в путешествие по другим регионам России.