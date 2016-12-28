  • Туломские причуды
    Туломские причуды
    Победитель фотоконкурса «Дикая природа России 2016» пришел из номинации «Пейзажи». Фото: Сергей Королев
  • Зимний сон
    Зимний сон
    Победитель в номинации «Растения». Фото: Оксана Арискина
  • Когда не спит вулкан
    Когда не спит вулкан
    Победитель в номинации «От заката до рассвета». Фото: Владимир Войчук
  • Фотоконкурс «Дикая природа России-2016»: в Москве прошло награждение победителей
    Победитель в номинации «Макросъемка». Фото: Виктория Карпенко
  • Пережили динозавров
    Пережили динозавров
    Победитель в номинации «Природа в черно-белых тонах». Фото: Дарья Селиванова
  • Атлант
    Атлант
    Победитель в номинации «Подводная съемка». Фото: Константин Новиков
  • Провожая вечернее солнце
    Провожая вечернее солнце
    Победитель в номинации «Заповедная Россия». Фото: Александр и Наталия Федосовы
  • Неожиданное прибавление
    Неожиданное прибавление
    Победитель в номинации «Мамы и детеныши». Фото: Геннадий Юсин
  • Марсианский пейзаж средней полосы
    Марсианский пейзаж средней полосы
    Победитель в номинации «Энергия жизни». Фото: Юрий Сорокин
  • Золотой вихрь
    Золотой вихрь
    Победитель в номинации «Юные таланты». Фото: Дарья Тимохина
  • Первый птенец
    Первый птенец
    Победитель в номинации «Птицы». Фото: Дмитрий Вилюнов
  • Фотоконкурс «Дикая природа России-2016»: в Москве прошло награждение победителей
    Победитель в номинации «Мобильное фото». Фото: Антон Григорьев
  • Они прилетели!
    Они прилетели!
    Победитель в номинации «Млекопитающие». Фото: Ирина Полозкова
  • Фотоконкурс «Дикая природа России-2016»: в Москве прошло награждение победителей
    Победитель в номинации «Фотоистория». Фото: Евгений Полонский
Наши выставки

Фотоконкурс «Дикая природа России-2016»: в Москве прошло награждение победителей

28 декабря в Центральном Доме художника (Крымский вал, 10) состоялась церемония награждения победителей всероссийского фотоконкурса «Дикая природа России-2016» и открытие одноименной выставки, представляющей лучшие конкурсные работы.
National Geographic Россия
28 декабря 2016 в 20:29
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Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» и Русским географическим обществом с 2011 года. В этом году наши читатели загрузили на страницу конкурса на сайте nat-geo.ru более 55 000 фотографий, распределенных по 13 номинациям. Ведущим церемонии подведения итогов стал известный телеведущий Валдис Пельш.

Также на конкурсе была представлена специальная номинация от генерального партнера проекта — ПАО «БИНБАНК». В номинации «Энергия жизни» читатели делились своими снимками которые рассказывали о несгибаемой воле природы.

В конце октября в редакции журнала «National Geographic Россия» состоялось заседание жюри конкурса, на котором были определены победители конкурса.

В состав жюри вошли:

• Даррен Смит (заместитель редакционного директора международных изданий NG);

• Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»);

• Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);

• Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);

• Алексей Елфимов (фоторедактор и специалист по SMM сайта nat-geo.ru).

На открытии выставки были объявлены победители и призеры номинаций, а также имя главного победителя конкурса. В этом году главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Мурманска Сергей Королев за снимок «Туломские причуды».

  • Главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук вручает приз победителю «ДПР-2016»
    Фото: Русудан Рчеулишвили
  • Фото: Русудан Рчеулишвили
  • Фото: Русудан Рчеулишвили
  • Фото: Русудан Рчеулишвили
  • Фото: Русудан Рчеулишвили
  • Фото: Русудан Рчеулишвили
  • Фото: Русудан Рчеулишвили
  • Все победители в одном кадре
    Фото: Русудан Рчеулишвили

Представляем победителей номинаций:

Птицы: Дмитрий Велюнов (Смоленск) с фотоработой «Первый птенец»;

Подводная съемка: Константин Новиков (Подольск) с фотоработой «Атлант»;

Юные таланты: Дарья Тимохина (Москва) с фотоработой «Золотой вихрь»;

Природа в черно-белых тонах: Дарья Селиванова (Москва) с фотоработой «Пережили динозавров»;

Заповедная Россия: Александр и Наталия Федосовы (Королев) с фотоработой «Провожая вечернее солнце»;

Фотоистория: Евгений Полонский (Астрахань) с фотоработой «Волчий омут»;

Млекопитающие: Ирина Полозкова (Москва) с фотоработой «Они прилетели!»; Читать далее

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