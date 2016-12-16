Приглашаем на фотовыставку «Северная красота»
Живописные фьорды Скандинавии, озера Финляндии и ее девственная природа — раскройте секреты северной красоты вместе с нашими читателями, финалистами одноименного фотоконкурса, организованного журналом «National Geographic Россия» и финской косметической компанией Lumene.
Фотоконкурс «Северная красота» проходил на сайте nat-geo.ru с 11 по 30 ноября 2016 года. Задача участников заключалась в том, чтобы показать, в чем именно для них кроется секрет северной красоты. Фотографии можно было присылать в рамках трех номинаций: «Идеал северной красоты», «Пейзажи Севера» и «Растения Севера».
В выставку вошли 47 фотографий. Каждый желающий сможет посетить выставку в ТЦ «Галерея» (Лиговский просп., 30а) на первом этаже около входа в Северный атриум.
Фотовыставка пройдет с 15 декабря по 14 января.
Режим работы: ежедневно, с 10:00 до 23:00.