  • Приглашаем на фотовыставку «Северная красота»
    Победитель в номинации «Пейзажи Севера». Фото: Виктор Батавин
  • Приглашаем на фотовыставку «Северная красота»
    Победитель в номинации «Растения Севера». Фото: tmoore
  • Приглашаем на фотовыставку «Северная красота»
    Победитель в номинации «Идеал северной красоты». Фото: Барашкова Анастасия
Наши выставки

Приглашаем на фотовыставку «Северная красота»

«National Geographic Россия» совместно с косметической компанией Lumene представляет фотовыставку по итогам одноименного фотоконкурса «Северная красота», которая пройдет в ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге.
National Geographic Россия
16 декабря 2016 в 15:44
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Живописные фьорды Скандинавии, озера Финляндии и ее девственная природа — раскройте секреты северной красоты вместе с нашими читателями, финалистами одноименного фотоконкурса, организованного журналом «National Geographic Россия» и финской косметической компанией Lumene.

Фотоконкурс «Северная красота» проходил на сайте nat-geo.ru с 11 по 30 ноября 2016 года. Задача участников заключалась в том, чтобы показать, в чем именно для них кроется секрет северной красоты. Фотографии можно было присылать в рамках трех номинаций: «Идеал северной красоты», «Пейзажи Севера» и «Растения Севера».

В выставку вошли 47 фотографий. Каждый желающий сможет посетить выставку в ТЦ «Галерея» (Лиговский просп., 30а) на первом этаже около входа в Северный атриум.

Фотовыставка пройдет с 15 декабря по 14 января.
Режим работы: ежедневно, с 10:00 до 23:00.

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