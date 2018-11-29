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Фотовыставка «Дикая природа России 2018» откроется в ЦДХ 22 декабря!

Наша выставка в Центральном доме художника будет работать с 22 декабря по 12 января. Всех ждем!
29 ноября 2018 в 19:30
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  • Фотовыставка «Дикая природа России 2018» откроется в ЦДХ 22 декабря!
    Фаворит конкурса «Дикая природа России 2018» Фото: Григорий Цидулко
На выставке будут представлены лучшие работы фотоконкурса «Дикая природа России – 2018», который проводился на nat-geo.ru с 22 июня по 30 сентября.

В конкурсе, прошедшем уже в восьмой раз, приняло участие более 45 000 работ, снятых на всей территории России, которые были представлены в 16 различных номинациях.

Редакция «National Geographic Россия» составила шорт-лист конкурса, в который вошли 750 работ. Именно из них жюри выбрало победителей и призеров, которые будут объявлены в день открытия выставки 22 декабря.
 
В этом году был значительно расширен состав жюри, в который вошли:
• Даррен Смит (заместитель редакционного директора отдела международных изданий National Geographic);
• Андрей Паламарчук (главный редактор журнала «National Geographic Россия»);
• Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);
• Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);
• Владислав Флярковский (ведущий воскресной программы «Новости культуры» телеканала «Культура»);
• Евгения Тимонова (натуралист, автор и ведущая программы «Все как у зверей»);
• Гаянэ Петросян (журналист, режиссер картины «Рожденные свободными»).

Фотовыставка в ЦДХ пройдет с 22 декабря по 12 января.

Где? Центральный дом художника, Крымский вал, 10. 

Когда?  Вторник – воскресенье с 11:00 до 20:00. Понедельник – выходной день.

Сколько? Взрослый билет – 350 рублей. Детский и льготный – 200 рублей.

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