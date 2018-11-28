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Фотовыставка «Дикая Природа России» открывается в Ессентуках!
Вплоть до 15 января следующего года в Ессентуках можно посмотреть самые красивые и необычные снимки «Дикой природы России».
28 ноября 2018 в 18:50
На нашей выставке в Ессентуках есть, на что посмотреть: в экспозицию вошли лучшие из 60 000 фотографий дикой природы, присланные на суд жюри в 2017 году. Вот некоторые из фаворитов конкурса:
Что? Фотовыставка «Дикая природа России»
Где? Выставочно-коммуникационный центр ЦК «Симпэкс»
Адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Пятигорская, 143/10
Когда? С 1 декабря 2018 по 15 января 2019
Режим работы:
10.00-19.00, без перерывов и выходных
Выставка «Дикая природа России» завершает одноименный фотоконкурс, который ежегодно проводит журнал «National Geographic Россия». В 2017 году выставка прошла в седьмой раз.
Что? Фотовыставка «Дикая природа России»
Где? Выставочно-коммуникационный центр ЦК «Симпэкс»
Адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Пятигорская, 143/10
Когда? С 1 декабря 2018 по 15 января 2019
Режим работы:
10.00-19.00, без перерывов и выходных
Выставка «Дикая природа России» завершает одноименный фотоконкурс, который ежегодно проводит журнал «National Geographic Россия». В 2017 году выставка прошла в седьмой раз.