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Фотовыставка «Дикая Природа России» открывается в Ессентуках!

Вплоть до 15 января следующего года в Ессентуках можно посмотреть самые красивые и необычные снимки «Дикой природы России».
28 ноября 2018 в 18:50
На нашей выставке в Ессентуках есть, на что посмотреть: в экспозицию вошли лучшие из 60 000 фотографий дикой природы, присланные на суд жюри в 2017 году. Вот некоторые из фаворитов конкурса:

  • «Лисьи нежности»
    Номинация «Мамы и детеныши», Ⅰ место Фото: Мария
  • «Купание лося»
    «Млекопитающие», ⅠⅠ место Фото: Александр и Наталия Федосовы
  • «Передышка»
    Номинация «Макросъемка», I место Фото: Максимова Татьяна Владимировна
 

Что? Фотовыставка «Дикая природа России»
Где? Выставочно-коммуникационный центр ЦК «Симпэкс»
Адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Пятигорская, 143/10
Когда? С 1 декабря 2018 по 15 января 2019

Режим работы:
10.00-19.00, без перерывов и выходных



Выставка «Дикая природа России» завершает одноименный фотоконкурс, который ежегодно проводит журнал «National Geographic Россия». В 2017 году выставка прошла в седьмой раз. 

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