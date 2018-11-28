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Наши выставки

Выставка «Дикая Природа России-2017» приехала в Киров

Лучшие снимки по версии «National Geographic Россия» прибыли в Киров. Приходите любоваться!
28 ноября 2018 в 19:18
Медведи и киты, сайгаки и морские ангелы, жаркие степи Астрахани, огнедышащие вулканы Камчатки, холодная бездна Байкала, скалистые пики Кавказа – все это можно будет увидеть в кировском Центре современного искусства «Галерея прогресса» по адресу: ул. Горького, 5

Выставка будет работать с 29 ноября 2018 года по 27 июля 2019 года.



Для выставки наше жюри отобрало лучшие из 60 000 снимков, присланных на конкурс «Дикая природа России-2017». Вот некоторые из фаворитов минувшего сезона. 

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд:

  • Фото: Татьяна Смирнова
  • Тетерев Фото: Михаил Калинин
  • А я тебя не боюсь!
    Фото: Александр Маркелов
  • Бой Фото: Сергей Белых
 
Выставка ждет всех желающих по графику
- понедельник – пятница с 10:00 до 18:00;
- суббота и воскресенье с  11:00 до 19:00.

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