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Выставка «Дикая Природа России-2017» приехала в Киров
Лучшие снимки по версии «National Geographic Россия» прибыли в Киров. Приходите любоваться!
28 ноября 2018 в 19:18
Медведи и киты, сайгаки и морские ангелы, жаркие степи Астрахани, огнедышащие вулканы Камчатки, холодная бездна Байкала, скалистые пики Кавказа – все это можно будет увидеть в кировском Центре современного искусства «Галерея прогресса» по адресу: ул. Горького, 5.
Выставка будет работать с 29 ноября 2018 года по 27 июля 2019 года.
Для выставки наше жюри отобрало лучшие из 60 000 снимков, присланных на конкурс «Дикая природа России-2017». Вот некоторые из фаворитов минувшего сезона.
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд:
Выставка будет работать с 29 ноября 2018 года по 27 июля 2019 года.
Для выставки наше жюри отобрало лучшие из 60 000 снимков, присланных на конкурс «Дикая природа России-2017». Вот некоторые из фаворитов минувшего сезона.
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд:
Выставка ждет всех желающих по графику:
- понедельник – пятница с 10:00 до 18:00;
- суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00.
- понедельник – пятница с 10:00 до 18:00;
- суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00.