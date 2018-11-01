Фотовыставка «Доминиканская Республика: сокровище Карибского моря» возвращается!
Думая о Доминиканской Республике, мы представляем себе белоснежные пляжи и лазурное море. Но эта удивительная страна поражает не только неповторимой природой, но и богатым историческим наследием. Открытая Христофором Колумбом в 1492 году и пережившая многочисленные вторжения и восстания, красавица Доминикана стала обладательницей уникальной культуры, впитавшей в себя испанское, индейское и африканское влияния.
Выставка «Доминиканская Республика: сокровище Карибского моря» проходила в сентябре, однако не всем желающим хватило времени насладиться экспозицией и вернуть мысли о лете, солнце и тепле. Именно поэтому было принято решение открыть фотовыставку под открытым небом повторно. Экспозицию из 40 фоторабот, которая будет доступна на двух языках, вновь можно будет увидеть на улице Никольская с 1 по 15 ноября 2018 года. Не упустите последний шанс окунуться в яркие летние краски и прочувствовать подлинный дух Доминиканской Республики.
Выставка организована журналом National Geographic Traveler и Министерством туризма Доминиканской Республики. Время работы круглосуточно, вход – свободный.