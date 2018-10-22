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В составе поваренной соли найден пластик
Биосфера загрязнена микропластиком, а его частицы содержатся даже в соли, которую человек использует в пищу.
Анастасия Баринова
22 октября 2018 в 21:22
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Пластик распространился по всей пищевой цепочке: его частицы встречались в пищеварительных трактах черепах, морских птиц, рыб, китов и планктона. Микропластик в океане (то есть, по стандартам NOAA, любые его частицы менее 5 мм) представляет угрозу для морской фауны.
Присутствует микропластик и в соли: как в той, которую получают путем выпаривания из морской воды, так и в каменной (она добывается методом разработки шахт). Корейские ученые решили уточнить масштаб загрязнения. Для исследования было отобрано 39 образцов соли разных брендов из 16 стран, причём в 28 образцах соль была морской.
В 36 из 39 проб были найдены следы микропластика. Максимальное количество – 13 629 частиц на килограмм, было выявлено в одном образчике морской пищевой соли из Индонезии.
Морская соль под остальными марками содержала пластик в меньшем количестве: 0-1674 частицы на килограмм. Для соли из минеральных озёр этот показатель составил 28-462 частиц/кг, а для каменной 0-148.
Только три образца не содержали загрязнений: морская из Тайваня и каменная из Китая (оба сорта – рафинированные), а также нерафинированная соль из Франции.
По результатам исследования ученые пришли к выводу, что только с солью каждый взрослый человек на планете ежегодно потребляет около 2000 частиц микропластика.
И к этому следует добавить наличие микропластика в воздухе, водопроводной воде, морепродуктах, рыбе и даже пиве. По самым скромным оценкам, в год этот показатель достигает 32 000 единиц, и он только растет. Узнайте о пластиковой проблеме больше.
Присутствует микропластик и в соли: как в той, которую получают путем выпаривания из морской воды, так и в каменной (она добывается методом разработки шахт). Корейские ученые решили уточнить масштаб загрязнения. Для исследования было отобрано 39 образцов соли разных брендов из 16 стран, причём в 28 образцах соль была морской.
В 36 из 39 проб были найдены следы микропластика. Максимальное количество – 13 629 частиц на килограмм, было выявлено в одном образчике морской пищевой соли из Индонезии.
Морская соль под остальными марками содержала пластик в меньшем количестве: 0-1674 частицы на килограмм. Для соли из минеральных озёр этот показатель составил 28-462 частиц/кг, а для каменной 0-148.
Только три образца не содержали загрязнений: морская из Тайваня и каменная из Китая (оба сорта – рафинированные), а также нерафинированная соль из Франции.
По результатам исследования ученые пришли к выводу, что только с солью каждый взрослый человек на планете ежегодно потребляет около 2000 частиц микропластика.
И к этому следует добавить наличие микропластика в воздухе, водопроводной воде, морепродуктах, рыбе и даже пиве. По самым скромным оценкам, в год этот показатель достигает 32 000 единиц, и он только растет. Узнайте о пластиковой проблеме больше.