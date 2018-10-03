  • На Никольской улице открылась фотовыставка «Моя Япония»
    Фото: Алексей Данилкин
  • На Никольской улице открылась фотовыставка «Моя Япония»
    Танцевальный коллектив «Кисеки-но Хана» и мастер иайдо Андрей Арефьев. Фото: Алексей Данилкин
  • На Никольской улице открылась фотовыставка «Моя Япония»
    Выступление ансамбля японских барабанов «Мияби». Фото: Алексей Данилкин
  • На Никольской улице открылась фотовыставка «Моя Япония»
    Слева — ведущий церемонии Сергей Шубенков. Фото: Алексей Данилкин
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На Никольской улице открылась фотовыставка «Моя Япония»

До 31 октября полюбоваться Страной восходящего солнца можно в самом центре Москвы!
3 октября 2018 в 16:51
Недавно вместе с Национальной туристической организации Японии (JNTO) мы провели фотоконкурс – а теперь представляем лучшие снимки на уличной фотовыставке напротив дома 11/13 с.1 на Никольской.

Небоскрёбы и Фудзияма, гейши и цветы сакуры – чуть ли не все красоты Японии разместились в двух шагах от Красной площади.

Сюжет о нашей выставке на телеканале «Культура»:

Немного о том, как прошло открытие выставки 1 октября. На церемонии выступили:

• директор московского представительства офиса по туризму Японии (JNTO) госпожа Айри Мотокура,
• министр экономического департамента Посольства Японии в России господин Цутому Койзуми,
• главный редактор журнала «National Geographic Traveler» Ольга Яковина,
• победитель фотоконкурса «Моя Япония» Андрей Рассанов.

Впечатлениями о Японии поделился со всеми почётный гость – олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Началось всё с выступления ансамбля японских барабанов «Мияби» Московской консерватории. Затем на сцену поднялся мастер иайдо Андрей Арефьев из московского клуба иайдо и дзёдо "Эйсинкай" и продемонстрировал искусство японского фехтования.
  • Победитель фотоконкурса «Моя Япония» Андрей Рассанов. Фото: Алексей Данилкин
  • Министр экономического департамента Посольства Японии в России господин Цутому Койзуми. Фото: Алексей Данилкин
  • Директор московского представительства офиса по туризму Японии (JNTO) госпожа Айри Мотокура Фото: Алексей Данилкин
  • Мастер иайдо Андрей Арефьев из московского клуба иайдо и дзёдо «Эйсинкай». Фото: Алексей Данилкин
  • Главный редактор журнала «National Geographic Traveler» Ольга Яковина. Фото: Алексей Данилкин
  • Мастер-класс по традиционному японскому танцу донпамбуси в исполнении танцевального коллектива «Кисеки-но Хана». Фото: Алексей Данилкин

Шоу продолжилось мастер-классом по традиционному японскому танцу донпамбуси в исполнении танцевального коллектива «Кисеки-но Хана» и интерактивным уроком японского, который провел клуб восточных языков и культуры «Два Востока». Со свойственным японцам гостеприимством зрителей угощали сладостями от японского супермаркета «Ниппон».

Все гости, правильно ответившие на вопросы викторины о Японии, заданные ведущим Сергеем Шубенковым, получили в подарок новый номер журнала National Geographic Traveler, посвященный Японии.

Выставка под открытым небом «Моя Япония» на Никольской улице будет открыта вплоть до 31 октября, время работы – круглосуточно, вход – свободный. Ждём вас!

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