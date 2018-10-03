59
0
На Никольской улице открылась фотовыставка «Моя Япония»
До 31 октября полюбоваться Страной восходящего солнца можно в самом центре Москвы!
3 октября 2018 в 16:51
Недавно вместе с Национальной туристической организации Японии (JNTO) мы провели фотоконкурс – а теперь представляем лучшие снимки на уличной фотовыставке напротив дома 11/13 с.1 на Никольской.
Небоскрёбы и Фудзияма, гейши и цветы сакуры – чуть ли не все красоты Японии разместились в двух шагах от Красной площади.
Сюжет о нашей выставке на телеканале «Культура»:
Немного о том, как прошло открытие выставки 1 октября. На церемонии выступили:
• директор московского представительства офиса по туризму Японии (JNTO) госпожа Айри Мотокура,
• министр экономического департамента Посольства Японии в России господин Цутому Койзуми,
• главный редактор журнала «National Geographic Traveler» Ольга Яковина,
• победитель фотоконкурса «Моя Япония» Андрей Рассанов.
Впечатлениями о Японии поделился со всеми почётный гость – олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
Началось всё с выступления ансамбля японских барабанов «Мияби» Московской консерватории. Затем на сцену поднялся мастер иайдо Андрей Арефьев из московского клуба иайдо и дзёдо "Эйсинкай" и продемонстрировал искусство японского фехтования.
Шоу продолжилось мастер-классом по традиционному японскому танцу донпамбуси в исполнении танцевального коллектива «Кисеки-но Хана» и интерактивным уроком японского, который провел клуб восточных языков и культуры «Два Востока». Со свойственным японцам гостеприимством зрителей угощали сладостями от японского супермаркета «Ниппон».
Все гости, правильно ответившие на вопросы викторины о Японии, заданные ведущим Сергеем Шубенковым, получили в подарок новый номер журнала National Geographic Traveler, посвященный Японии.
Выставка под открытым небом «Моя Япония» на Никольской улице будет открыта вплоть до 31 октября, время работы – круглосуточно, вход – свободный. Ждём вас!
Небоскрёбы и Фудзияма, гейши и цветы сакуры – чуть ли не все красоты Японии разместились в двух шагах от Красной площади.
Сюжет о нашей выставке на телеканале «Культура»:
Немного о том, как прошло открытие выставки 1 октября. На церемонии выступили:
• директор московского представительства офиса по туризму Японии (JNTO) госпожа Айри Мотокура,
• министр экономического департамента Посольства Японии в России господин Цутому Койзуми,
• главный редактор журнала «National Geographic Traveler» Ольга Яковина,
• победитель фотоконкурса «Моя Япония» Андрей Рассанов.
Впечатлениями о Японии поделился со всеми почётный гость – олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
Началось всё с выступления ансамбля японских барабанов «Мияби» Московской консерватории. Затем на сцену поднялся мастер иайдо Андрей Арефьев из московского клуба иайдо и дзёдо "Эйсинкай" и продемонстрировал искусство японского фехтования.
-
Победитель фотоконкурса «Моя Япония» Андрей Рассанов. Фото: Алексей Данилкин
-
Министр экономического департамента Посольства Японии в России господин Цутому Койзуми. Фото: Алексей Данилкин
-
Директор московского представительства офиса по туризму Японии (JNTO) госпожа Айри Мотокура Фото: Алексей Данилкин
-
Мастер иайдо Андрей Арефьев из московского клуба иайдо и дзёдо «Эйсинкай». Фото: Алексей Данилкин
-
Главный редактор журнала «National Geographic Traveler» Ольга Яковина. Фото: Алексей Данилкин
-
Мастер-класс по традиционному японскому танцу донпамбуси в исполнении танцевального коллектива «Кисеки-но Хана». Фото: Алексей Данилкин
Шоу продолжилось мастер-классом по традиционному японскому танцу донпамбуси в исполнении танцевального коллектива «Кисеки-но Хана» и интерактивным уроком японского, который провел клуб восточных языков и культуры «Два Востока». Со свойственным японцам гостеприимством зрителей угощали сладостями от японского супермаркета «Ниппон».
Все гости, правильно ответившие на вопросы викторины о Японии, заданные ведущим Сергеем Шубенковым, получили в подарок новый номер журнала National Geographic Traveler, посвященный Японии.
Выставка под открытым небом «Моя Япония» на Никольской улице будет открыта вплоть до 31 октября, время работы – круглосуточно, вход – свободный. Ждём вас!
Шоу продолжилось мастер-классом по традиционному японскому танцу донпамбуси в исполнении танцевального коллектива «Кисеки-но Хана» и интерактивным уроком японского, который провел клуб восточных языков и культуры «Два Востока». Со свойственным японцам гостеприимством зрителей угощали сладостями от японского супермаркета «Ниппон».
Все гости, правильно ответившие на вопросы викторины о Японии, заданные ведущим Сергеем Шубенковым, получили в подарок новый номер журнала National Geographic Traveler, посвященный Японии.
Выставка под открытым небом «Моя Япония» на Никольской улице будет открыта вплоть до 31 октября, время работы — круглосуточно, вход — свободный. Ждём вас!