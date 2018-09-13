На Никольской открылась фотовыставка «Доминиканская Республика: сокровище Карибского моря»
«Сокровище Карибского моря» — это 40 грандиозных фотографий, воспевающих красоту и подлинный дух солнечной Доминиканы и приглашающих взглянуть на эту удивительную страну по-новому. Открытая Христофором Колумбом в 1492 году и пережившая многочисленные вторжения и восстания, Доминикана поражает не только неповторимой природой, белоснежными пляжами и лазурным морем, но и богатым историческим наследием и уникальной культурой, впитавшей в себя испанское, индейское и африканское влияние.
Галина Лысенко, директор Представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Беларуси: «Как бы самонадеянно это ни звучало, в Доминиканской Республике есть абсолютно все, чтобы сделать отдых разнообразным и незабываемым. В рамках нашей фотовыставки мы постарались наиболее полно осветить не только особенности и преимущества этой страны, но и передать неповторимую атмосферу добродушия, расслабленности и фиесты, за которой миллионы туристов ежегодно прилетают на наш небольшой Карибский остров».
Иван Васин, заместитель главного редактора журнала National Geographic Traveler: «Не пляжами едиными довольствуется путешественник — поэтому я очень рад, что на этой выставке мы будем показывать не только и не столько пляжи, сколько другие грани Доминиканы — которых, поверьте, найдется очень и очень много».
Фотовыставка под открытым небом «Доминиканская Республика: сокровище Карибского моря» на Никольской улице будет открыта до 30 сентября, время работы круглосуточно, вход — свободный.
За создание настоящей доминиканской атмосферы на открытии выставки выражаем отдельную благодарность группе «Lavida es un carnival», международной школе танцев «Касабланка» и лично танцорам Чино Бачате и Диане Эстраде.