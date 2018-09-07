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Сокровище Карибского моря: приглашаем на открытие нашей новой фотовыставки!

Журнал National Geographic Traveler совместно с Министерством туризма Доминиканской Республики представляют фотовыставку под открытым небом «Доминиканская Республика: сокровище Карибского моря».
National Geographic Traveler
7 сентября 2018 в 17:53

Открытие выставки состоится 10 сентября 2018 года в 12:00 по адресу: Москва, улица Никольская, дом 11−13, строение 1.

Думая о Доминиканской Республике, мы представляем себе белоснежные пляжи и лазурное море. Но эта удивительная страна поражает не только неповторимой природой, но и богатым историческим наследием. Открытая Христофором Колумбом в 1492 году и пережившая многочисленные вторжения и восстания, красавица Доминикана стала обладательницей уникальной культуры, впитавшей в себя испанское, индейское и африканское влияние.

«Доминиканская республика: сокровище Карибского моря» — это 40 фоторабот, наиболее ярко отражающих красоту и дух этой солнечной страны. Выставку откроют Галина Лысенко (директор Представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Беларуси) и Иван Васин (заместитель главного редактора журнала National Geographic Traveler).

Что еще приготовили NG Traveler и Министерство туризма Доминиканской Республики для открытия выставки:
• мастер-класс по чувственной доминиканской бачате;
• живая музыка;
• доминиканская кухня;
• викторина с призами.

Фотовыставка под открытым небом «Доминиканская республика: сокровище Карибского моря» на Никольской улице пройдет до 30 сентября. Время работы: круглосуточно, вход свободный.

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