Фотовыставка «Дикая природа России» открылась в Кемерове
«Семь лет подряд мы стараемся привлекать внимание к красоте нашей природы, к тому, как важно охранять и приумножать эту красоту. Хочу сказать большое спасибо нашим авторам — признанным мастерам и начинающим фотографам. Конечно, каждый хочет победить в конкурсе, но это, к сожалению, невозможно — чемпион бывает только один. Зато можно участвовать в большом деле экопросвещения — и в этом деле каждый из фотографов, чьи работы представлены на этой выставке, — победитель», — сказал главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук, приехавший на открытие выставки.
С приветственными словами также выступили Лариса Мызина, директор Кемеровского областного музея изобразительных искусств, и Аркадий Чурин, руководитель Кузбасского региона объединенного бизнеса банковской группы «Открытие». Также на мероприятии присутствовал участник выставки «Дикая Природа России» Алексей Васильченко — его работа «Радуга на Марсе» вошла в экспозицию в номинации «Пейзаж».
Журнал «National Geographic Россия» подготовил подарки для гостей выставки — ведущая мероприятия Валерия Серебрич провела викторину, правильно ответив на вопросы которой, участники церемонии получили подарочные альбомы с фотоработами из выставки «Дикая природа Россия-2017».
National Geographic Россия выражает отдельную благодарность ансамблю скрипачей «Виолино» Детской школы искусств № 69…
… и кейтеринговой службе «Бэст Кейтеринг».
Фотовыставка «Дикая природа России» в Кемеровском областном музее изобразительных искусств (Советский проспект, 48) пройдет до 28 октября включительно.
Время работы: вторник — воскресенье с 11:00 до 19:00, понедельник — выходной.
Для всех обладателей банковских карт ПАО «БИНБАНК» и МДМ Банк действует 50-процентная скидка на входные билеты.
В 2018 году выставка «Дикая природа России» побывала в Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске и Барнауле. После Кемерово коллекция удивительных работ продолжит путешествие по городам России.
Конкурс «Дикая природа России-2017» проходил на Nat-geo.ru c 18 апреля по 30 сентября 2017 года. Участники загрузили на страницу конкурса более 60 000 фотографий, распределенных по 15 номинациям. Редакция «National Geographic Россия» составила шорт-лист из 600 работ, из которых жюри выбрало победителей и призеров.