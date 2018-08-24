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«Радуга на Марсе»Фаворит «Дикой природы России — 2017» Фото: Андрей Васильченко, г. Кемерово
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«Евражка»Фаворит «Дикой природы России — 2017» Фото: Евгений Егорейченков
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Кто шагает дружно в рядФаворит «Дикой природы России — 2017» Фото: Светлана Иваненко
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«Малахитовая шкатулка»Фаворит «Дикой природы России — 2017» Фото: Камиль Нуреев
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Вулкан КаменьФаворит «Дикой природы России — 2017» Фото: Владимир Войчук
29 августа в Кемерово начнёт работу фотовыставка «Дикая природа России»
С 29 августа мы открываем выставку в Кемеровском областном музее изобразительных искусств. Она будет работать два месяца, вплоть до 28 октября. В экспозиции — работы из всех 15 номинаций конкурса (от «Птиц» и «Подводной съемки» до «Городских джунглей» и «Юных талантов»).
На выставке непременно будет и фоторабота кемеровчанина Андреса Васильченко — «Радуга на Марсе», которая была сделана на Алтае, в окрестностях села Чаган-Узун.
Церемония открытия выставки назначена на 28 августа; на ней выступит Андрей Паламарчук, главный редактор журнала «National Geographic Россия».
«На этой выставке собраны лучшие работы финалистов одноименного фотоконкурса «Дикая природа России 2017». Конкурс проводится журналом «National Geographic Россия» ежегодно на сайте nat-geo.ru. По его итогам формируется фотовыставка, которая в течение года путешествует по городам России.
Xочу сказать большое спасибо нашим авторам — признанным мастерам и начинающим фотографам. Конечно, каждый хочет победить в конкурсе, но это, к сожалению, невозможно. Зато можно участвовать в большом деле экопросвещения — и в этом деле каждый из фотографов, чьи работы представлены на этой выставке, — победитель», — комментирует открытие выставки Андрей Паламарчук.
Формальные критерии конкурса неизменны из года в год: фотографии должны быть сделаны на территории России гражданами Российской Федерации. Но главный критерий — другой, и его не сформулировать одним словом. Новизна, свежесть взгляда, способность увидеть удивительное в обыденном — все это присутствует в сильнейших работах, которые попали на выставку в Кемерово.
В прошлом году конкурс прошёл в седьмой раз — и в нём приняло участие более 60 000 фотографий, сделанных на территории нашей страны, а для итоговой фотовыставки члены жюри тщательно отобрали более 170 лучших снимков! Кстати, пока вы читаете этот текст, на нашем сайте идёт набор работ на «Дикую природу России — 2018».
Что: Выставка «Дикая природа России»
Где: Кемеровский областной музей изобразительных искусств.
Когда: 29 августа — 28 октября 2018 года; вторник — воскресение с 11:00 до 19:00, понедельник — выходной.
Сколько:150 рублей — взрослый билет, 100 рублей — билет для школьников, детей и пенсионеров.
Для всех обладателей банковских карт ПАО «Бинбанк» и МДМ Банк — скидка на входные билеты в размере 50 процентов.