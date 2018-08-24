  • «Радуга на Марсе»
    «Радуга на Марсе»
    Фаворит «Дикой природы России — 2017» Фото: Андрей Васильченко, г. Кемерово
  • «Евражка»
    «Евражка»
    Фаворит «Дикой природы России — 2017» Фото: Евгений Егорейченков
  • Кто шагает дружно в ряд
    Кто шагает дружно в ряд
    Фаворит «Дикой природы России — 2017» Фото: Светлана Иваненко
  • «Малахитовая шкатулка»
    «Малахитовая шкатулка»
    Фаворит «Дикой природы России — 2017» Фото: Камиль Нуреев
  • Вулкан Камень
    Вулкан Камень
    Фаворит «Дикой природы России — 2017» Фото: Владимир Войчук
Наши выставки

29 августа в Кемерово начнёт работу фотовыставка «Дикая природа России»

Спешите видеть 170 лучших фотографий нашего главного фотоконкурса!
24 августа 2018 в 17:59
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С 29 августа мы открываем выставку в Кемеровском областном музее изобразительных искусств. Она будет работать два месяца, вплоть до 28 октября. В экспозиции — работы из всех 15 номинаций конкурса (от «Птиц» и «Подводной съемки» до «Городских джунглей» и «Юных талантов»).

На выставке непременно будет и фоторабота кемеровчанина Андреса Васильченко — «Радуга на Марсе», которая была сделана на Алтае, в окрестностях села Чаган-Узун.

Церемония открытия выставки назначена на 28 августа; на ней выступит Андрей Паламарчук, главный редактор журнала «National Geographic Россия».

  • Купание лося
    Купание лося
    II место в номинации «Млекопитающие» Фото: Александр и Наталия Федосовы

«На этой выставке собраны лучшие работы финалистов одноименного фотоконкурса «Дикая природа России 2017». Конкурс проводится журналом «National Geographic Россия» ежегодно на сайте nat-geo.ru. По его итогам формируется фотовыставка, которая в течение года путешествует по городам России.

Xочу сказать большое спасибо нашим авторам — признанным мастерам и начинающим фотографам. Конечно, каждый хочет победить в конкурсе, но это, к сожалению, невозможно. Зато можно участвовать в большом деле экопросвещения — и в этом деле каждый из фотографов, чьи работы представлены на этой выставке, — победитель», — комментирует открытие выставки Андрей Паламарчук.

Формальные критерии конкурса неизменны из года в год: фотографии должны быть сделаны на территории России гражданами Российской Федерации. Но главный критерий — другой, и его не сформулировать одним словом. Новизна, свежесть взгляда, способность увидеть удивительное в обыденном — все это присутствует в сильнейших работах, которые попали на выставку в Кемерово.

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