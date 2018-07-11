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На Арбате открылась фотовыставка «Легенды России. Бурятия»

В Москве открылась фотовыставка «Легенды России. Бурятия», организованная журналом «National Geographic Россия» и Министерством туризма Республики Бурятия.
National Geographic Россия
11 июля 2018 в 15:08
  • На Арбате открылась фотовыставка «Легенды России. Бурятия»
    Фото: Александр Химушин

Бурятия — это северный форпост империи Хунну, родина матери Чингисхана, центр торговли на Чайном пути и завораживающий сплав из культур разных национальностей и вероисповеданий — от буддизма и шаманизма до православия и старообрядчества. Именно в Бурятии расположен центр буддизма России — Иволгинский дацан, а культура старообрядцев Тарбагатайского района провозглашена ЮНЕСКО «Шедевром устного и нематериального наследия человечества».

  • На Арбате открылась фотовыставка «Легенды России. Бурятия»
    Фото: Алексей Данилкин

На открытии фотовыставки с приветственным словом выступили Алексей Самбуевич Цыденов, глава Республики Бурятия, и Андрей Паламарчук, главный редактор журнала «National Geographic Россия».

  • Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов
    Фото: Алексей Данилкин
  • Главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук
    Фото: Алексей Данилкин

Гости мероприятия не остались без подарков: все, кто ответил правильно на вопросы ведущего о Бурятии, получили новые номера журналов National Geographic Traveler и «National Geographic Россия». А после официальной части всех угощали национальными угощениями от кафе бурят-монгольской кухни «Алтаргана»: боовы и бурятский зеленый чай. На открытии также выступила студия этно-танца «Буин Хан», и все желающие могли также посетить мастер-класс по бурятскому танцу «Ехор».

  • На Арбате открылась фотовыставка «Легенды России. Бурятия»
    Фото: Алексей Данилкин

На выставке представлены работы Сергея Тарасенко, Андрея Каменева, Анны Огородник, Дениса Слепцова, Марка Агнора, Сергея Шитикова, Артура Мурзаханова, Вячеслава Дмитриева, Алексея Сватова, Вячеслава Урбазаева, Александра Химушина, Серканта Хекимджи, Ольги Каменской, Алексея Безрукова и Валерия Малеева. Всего в экспозицию вошло 50 фотографий.

  • На Арбате открылась фотовыставка «Легенды России. Бурятия»
    Фото: Алексей Данилкин

Что: «Легенды России. Бурятия», фотовыставка под открытым небом
Где: Москва, Арбат, 15/43
Когда: с 10 июля по 10 августа, круглосуточно

  • На Арбате открылась фотовыставка «Легенды России. Бурятия»
    Фото: Алексей Данилкин

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