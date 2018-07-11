На Арбате открылась фотовыставка «Легенды России. Бурятия»
Бурятия — это северный форпост империи Хунну, родина матери Чингисхана, центр торговли на Чайном пути и завораживающий сплав из культур разных национальностей и вероисповеданий — от буддизма и шаманизма до православия и старообрядчества. Именно в Бурятии расположен центр буддизма России — Иволгинский дацан, а культура старообрядцев Тарбагатайского района провозглашена ЮНЕСКО «Шедевром устного и нематериального наследия человечества».
На открытии фотовыставки с приветственным словом выступили Алексей Самбуевич Цыденов, глава Республики Бурятия, и Андрей Паламарчук, главный редактор журнала «National Geographic Россия».
Гости мероприятия не остались без подарков: все, кто ответил правильно на вопросы ведущего о Бурятии, получили новые номера журналов National Geographic Traveler и «National Geographic Россия». А после официальной части всех угощали национальными угощениями от кафе бурят-монгольской кухни «Алтаргана»: боовы и бурятский зеленый чай. На открытии также выступила студия этно-танца «Буин Хан», и все желающие могли также посетить мастер-класс по бурятскому танцу «Ехор».
На выставке представлены работы Сергея Тарасенко, Андрея Каменева, Анны Огородник, Дениса Слепцова, Марка Агнора, Сергея Шитикова, Артура Мурзаханова, Вячеслава Дмитриева, Алексея Сватова, Вячеслава Урбазаева, Александра Химушина, Серканта Хекимджи, Ольги Каменской, Алексея Безрукова и Валерия Малеева. Всего в экспозицию вошло 50 фотографий.
Что: «Легенды России. Бурятия», фотовыставка под открытым небом
Где: Москва, Арбат, 15/43
Когда: с 10 июля по 10 августа, круглосуточно