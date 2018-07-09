Приглашаем на фотовыставку «Легенды России. Бурятия»
Бурятия — это северный форпост империи Хунну, родина матери Чингисхана, центр торговли на Чайном пути и завораживающий сплав из культур разных национальностей и вероисповеданий — от буддизма и шаманизма до православия и старообрядчества. Именно в Бурятии расположен центр буддизма России — Иволгинский дацан, а культура старообрядцев Тарбагатайского района провозглашена ЮНЕСКО «Шедевром устного и нематериального наследия человечества».
На выставке, организованной «National Geographic Россия» и Министерством туризма Республики Бурятия, будут представлены работы Сергея Тарасенко, Андрея Каменева, Анны Огородник, Дениса Слепцова, Марка Агнора, Сергея Шитикова, Артура Мурзаханова, Вячеслава Дмитриева, Алексея Сватова, Вячеслава Урбазаева, Александра Химушина, Серканта Хекимджи, Ольги Каменской, Алексея Безрукова и Валерия Малеева. Всего в экспозицию вошло 50 фотографий.
Выставку откроют Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук. Начало — в 14:00.
Что: «Легенды России. Бурятия», фотовыставка под открытым небом
Где: Москва, Арбат, 15/43
Когда: с 10 июля по 10 августа, круглосуточно
Вход свободный.