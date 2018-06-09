Фотогалерея «Турция: почувствуй вкус жизни»

  • Каппадокия
    Каппадокия
    Полет на воздушном шаре — одно из главных развлечений в Каппадокии. Представьте, как вы с семьей пролетаете над известными во всем мире останцами — «каминами фей» — и пещерными церквями. Под вами — древний подземный город, где когда-то проживали тысячи человек.
  • Гора Немрут-Даг, Адыяман
    Гора Немрут-Даг, Адыяман
    Фотография победителя фотоконкурса «Турция: почувствуй вкус жизни» в номинации «История». Фото: Михаил Воробьев
  • Каппадокия
    Каппадокия
    Фотография победителя фотоконкурса «Турция: почувствуй вкус жизни» в номинации «Природа». Фото: Алексей Мараховец
  • Гёреме, Каппадокия
    Гёреме, Каппадокия
    Фотография победителя фотоконкурса «Турция: почувствуй вкус жизни» в номинации «Туризм». Фото: Дмитрий Петренко
  • Каппадокия
    Каппадокия
    Пещерные поселения Каппадокии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Каппадокия
    Каппадокия
    Покинутые подземные города Каппадокии обнаружили в XIX веке: французский священник отец Жерфанион наткнулся на небольшую дыру посреди горной равнины. Спустившись в неё, он оказался в колоссальном подземном городе, спускающемся вниз на несколько этажей.
  • Каппадокия
    Каппадокия
    Камины фей (или, как их еще называют, башни ведьм) — гигантские каменные грибы из туфа c базальтовыми шляпками, символ Каппадокии.
  • Амасья
    Амасья
    Город Амасья расположен на севере Турции. Здесь сохранились дома Османского периода и гробницы тех времен, когда Амасья была столицей Понтийского царства. Посетите этот город, чтобы узнать, как жили люди сотни лет назад.
  • Водопад Кузалан, Гиресун
    Водопад Кузалан, Гиресун
    Приток горной реки Аксу в деревне Аланджик, Дерели.
  • Гиресун
    Гиресун
    Гиресун — это сельскохозяйственный регион. На побережье Черного моря выращивают фундук.
  • Панагия Сумела, Трабзон
    Панагия Сумела, Трабзон
    Панагия Сумела (Монастырь Сумела) расположена в скале на высоте 1200 метров. По легенде, ее строительство началось после того, как два монаха обнаружили в горной пещере чудотворную икону Девы Марии.
  • Трабзон
    Трабзон
    Люди в Трабзоне выращивают кукурузу. Они производят из нее муку и используют в приготовлении традиционных блюд. Одно из самых популярных — куймак.
  • Трабзон
    Трабзон
    Pыбаки чинят сети.
  • Ризе
    Ризе
    Основа экономики Ризе — выращивание чая, который в дальнейшем экспортируют в другие районы Турции.
  • Крепость Зилкале, Ризе
    Крепость Зилкале, Ризе
    Зилкале — это средневековая крепость, расположенная в Ризе. Это одно из важнейших исторических сооружений.
  • Ризе
    Ризе
    Ризе — один из главных туристических центров Турции. Особенность ландшафта, горы и реки, дает возможность заниматься разными видами спорта: от трекинга до рафтинга.
  • Карагёль, Артвин
    Карагёль, Артвин
    Национальный парк Карагёль-Сахара расположен в провинции Артвин.
  • Паландокен, Эрзурум
    Паландокен, Эрзурум
    Паландокен — популярный горнолыжный курорт на востоке Турции.
  • Остров Актамар, Ван
    Остров Актамар, Ван
    Остров Актамар расположен на озере Ван. Одна из главных достопримечательностей — средневековая Церковь Святого Креста.
  • Минарет мечети Мардина
    Минарет мечети Мардина
    Мечеть Улу (Великая мечеть) была построена в XII веке. Раньше у нее было два минарета, но один из них обрушился несколько веков назад.
  • Мардин
    Мардин
    Мардин — город на юго-востоке Турции. Известен архитектурными строениями в арабском стиле, а также своим расположением на скалистой местности.
  • Узунгёль, Трабзон
    Узунгёль, Трабзон
    Окрестности Узунгёль — живописного озера в окружении гор и лесов — идеально подходят для велосипедных или пеших прогулок.
  • Харран, Шанлыурфа
    Харран, Шанлыурфа
    Харран — один из древнейших городов в мире, служивший воротами в Месопотамию.
  • Озеро Балыклы, Шанлыурфа
    Озеро Балыклы, Шанлыурфа
    Легендарное озеро со священными рыбами расположено во дворе мечети Халиль-Раман.
  • Пахлава
    Пахлава
    Турция славится сладостями, и на первом месте — пахлава.
  • Эбру
    Эбру
    Эбру — это искусство марморирования, то есть техники нанесения на предмет мраморного рисунка. При помощи специального гребня и красок на поверхности воды создают узор, а после прикладывают лист бумаги или ткани, чтобы его перенести.
  • Качкарские горы
    Качкарские горы
    Любителям приключений стоит отправляться в Качкарские горы в Северную Анатолию. Там проложены тропы разной сложности, так что лучшего места для похода не найти. И не забудьте подняться к живописному ледниковому озеру.
  • Хедерлез
    Хедерлез
    Хедерлез — это один из самых важных праздников в Турции. Отмечается как день, когда встретились пророки Хидр и Ильяс на Земле.
  • Крепость Аланьи, Анталья
    Крепость Аланьи, Анталья
    Средневековая крепость расположена на полуострове на высоте 250 метров. Построенная сельджукскими турками для отражения нападений пиратов, сегодня крепость Аланьи — музей под открытым небом, откуда открывается вид на Средиземное море.
  • Турецкая Ривьера, Мармарис
    Турецкая Ривьера, Мармарис
    Турецкая Ривьера — это не только километровые пляжи, но и уединенные уголки, куда можно добраться только по морю.Обязательно отправляйтесь туда, чтобы окунуться в спокойные воды Эгейского моря и познать истинное умиротворение.
  • Гёчек, Мугла
    Гёчек, Мугла
    Город Гёчек — мекка яхтенного спорта в Турции, отмеченная международной наградой «Голубой флаг». Бирюзовые бухты и гавани, зеленые горы и живописные острова — идеальное место для прогулки под парусом.
  • Лаодикея, Денизли
    Лаодикея, Денизли
    Древний город Лаодикея был одним из самых процветающих в западной цивилизации. Прогуляйтесь среди величественных колонн и загляните в одну из «Семи церквей Апокалипсиса», которая упоминается в Откровении Иоанна Богослова.
  • Памуккале, Денизли
    Памуккале, Денизли
    Белые, словно покрытые снегом, террасы в Памуккале — это природные бассейны, наполненные минеральной водой из горячих источников.
  • Рельеф богини Ники, Эфес, Измир
    Рельеф богини Ники, Эфес, Измир
    Ника — богиня победы. Считается, что она всегда сопутствовала сильным и быстрым и приносила им победу. Сегодня Ника продолжает путешествовать по миру, прославляя героев.
  • Библиотека Цельса, Эфес, Измир
    Библиотека Цельса, Эфес, Измир
    Библиотека Цельса — это древнеримская библиотека, построенная в честь политического деятеля Тиберия Юлия Цельса. В этой библиотеке, одной из крупнейших в древнем мире, хранилось более 12 000 свитков.
  • Конья
    Конья
    Ремесленник изготавливает фигурки кружащихся дервишей.
  • Сафранболу, Карабюк
    Сафранболу, Карабюк
    Турция была свидетелем подъемов и падений множества империй, которые оставили свой след в современной турецкой культуре: от искусства плетения ковров и каллиграфии до марморирования и изготовления медных изделий.
  • Сафранболу, Карабюк
    Сафранболу, Карабюк
    В турецкой культуре человека, независимо от его происхождения, считают «гостем от Бога». Постучите в любую дверь — и вас встретят с улыбкой, посадят за обеденный стол и обязательно угостят кофе.
  • Сафранболу, Карабюк
    Сафранболу, Карабюк
    Город Сафранболу находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря прекрасно сохранившейся архитектуре времен Османской империи: жилым домам, мечетям, гробницам, фонтанам, баням и до сих пор действующим караван-сараям.
  • Троя, Чанаккале
    Троя, Чанаккале
    Троя находится на территории провинции Чанаккале. Для археологов Троя не один город, а целых девять — столько раз ее заново отстраивали. Главная достопримечательность города — копия Троянского коня.
  • Амасра, Бартын
    Амасра, Бартын
    Зеленый мыс с видом на Черное море, крепость, за которой скрывается маленькая рыбацкая деревушка, золотое солнце, скрывающееся за горизонтом — это Амасра, один из самых живописных портов Турции.
  • Мечеть Селимие, Эдирне
    Мечеть Селимие, Эдирне
    Мечеть Селимие — это шедевр Синана, одного из самых известных османских архитекторов. Сегодня мечеть находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Мечеть Ортакёй, Стамбул
    Мечеть Ортакёй, Стамбул
    Мечеть Ортакёй, официальное название Большая Имперская мечеть, расположена в новой части Стамбула в районе Ортакёй рядом с Босфорским мостом.
  • Цистерна Базилика, Стамбул
    Цистерна Базилика, Стамбул
    Цистерна Базилика — одна из главных достопримечательностей Стамбула. Это древнее подземное водохранилище, больше похожее на дворец или собор. Именно здесь снимали одну из главных сцен фильма «Инферно».
  • Музей Айя-София, Стамбул
    Музей Айя-София, Стамбул
    Айя-София — это бывший православный собор и мечеть, а ныне — музей и объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Кажется, люди бросили вызов законам физики, создавая этот памятник архитектуры.
  • Дворец Топкапы, Стамбул
    Дворец Топкапы, Стамбул
    Богатства 600-летней империи, архитектурные влияния многих цивилизаций, захватывающий дух вид на Босфор — все это Дворец Топкапы, расположенный в историческом центре Стамбула.
  • Кружащиеся дервиши, Стамбул
    Кружащиеся дервиши, Стамбул
    Танцы дервишей известны во всем мире, но не каждый знает, что это не просто выступление. Это сложный ритуал, с помощью которого дервиши пытаются достичь единства с Богом.
  • Девичья башня, Стамбул
    Девичья башня, Стамбул
    Девичья башня расположена на небольшом островке в Босфоре. Здесь есть ресторан, где можно устроить ужин при свечах с видом на город.
  • Собор Святой Софии, Трабзон
    Собор Святой Софии, Трабзон
    Собор Святой Софии — бывший кафедральный собор православной церкви, с 1584 года — мечеть. В настоящее время здесь находится музей.
Наши выставки

Фотогалерея «Турция: почувствуй вкус жизни»

Фотовыставка «Турция: почувствуй вкус жизни» теперь доступна онлайн.
9 июня 2018 в 23:41

5 июня в Парке Горького в Москве открылась фотовыставка «Турция: почувствуй вкус жизни», организованная журналом National Geographic Traveler и авиакомпанией Turkish Airlines. Те, у кого нет возможности побывать на выставке, могут посмотреть на представленные там работы в фотогалерее вверху.

  • Фотогалерея «Турция: почувствуй вкус жизни»

Авиакомпания Turkish Airlines является членом международного альянса Star Alliance (крупнейший авиационный альянс в мире). Авиакомпания имеет самую широкую маршрутную сеть в мире и в России среди иностранных авиаперевозчиков. На сегодняшний день благодаря удобным стыковкам в Стамбуле, жители 10 российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Уфы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Казани, Самары и Краснодара — могут насладиться самыми комфортными условиями, путешествуя по 303 направлениям в 121 стране по всему миру.

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