Фотогалерея «Турция: почувствуй вкус жизни»

-
КаппадокияПолет на воздушном шаре — одно из главных развлечений в Каппадокии. Представьте, как вы с семьей пролетаете над известными во всем мире останцами — «каминами фей» — и пещерными церквями. Под вами — древний подземный город, где когда-то проживали тысячи человек.
-
Гора Немрут-Даг, АдыяманФотография победителя фотоконкурса «Турция: почувствуй вкус жизни» в номинации «История». Фото: Михаил Воробьев
-
КаппадокияФотография победителя фотоконкурса «Турция: почувствуй вкус жизни» в номинации «Природа». Фото: Алексей Мараховец
-
Гёреме, КаппадокияФотография победителя фотоконкурса «Турция: почувствуй вкус жизни» в номинации «Туризм». Фото: Дмитрий Петренко
-
КаппадокияПещерные поселения Каппадокии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
-
КаппадокияПокинутые подземные города Каппадокии обнаружили в XIX веке: французский священник отец Жерфанион наткнулся на небольшую дыру посреди горной равнины. Спустившись в неё, он оказался в колоссальном подземном городе, спускающемся вниз на несколько этажей.
-
КаппадокияКамины фей (или, как их еще называют, башни ведьм) — гигантские каменные грибы из туфа c базальтовыми шляпками, символ Каппадокии.
-
АмасьяГород Амасья расположен на севере Турции. Здесь сохранились дома Османского периода и гробницы тех времен, когда Амасья была столицей Понтийского царства. Посетите этот город, чтобы узнать, как жили люди сотни лет назад.
-
Водопад Кузалан, ГиресунПриток горной реки Аксу в деревне Аланджик, Дерели.
-
ГиресунГиресун — это сельскохозяйственный регион. На побережье Черного моря выращивают фундук.
-
Панагия Сумела, ТрабзонПанагия Сумела (Монастырь Сумела) расположена в скале на высоте 1200 метров. По легенде, ее строительство началось после того, как два монаха обнаружили в горной пещере чудотворную икону Девы Марии.
-
ТрабзонЛюди в Трабзоне выращивают кукурузу. Они производят из нее муку и используют в приготовлении традиционных блюд. Одно из самых популярных — куймак.
-
ТрабзонPыбаки чинят сети.
-
РизеОснова экономики Ризе — выращивание чая, который в дальнейшем экспортируют в другие районы Турции.
-
Крепость Зилкале, РизеЗилкале — это средневековая крепость, расположенная в Ризе. Это одно из важнейших исторических сооружений.
-
РизеРизе — один из главных туристических центров Турции. Особенность ландшафта, горы и реки, дает возможность заниматься разными видами спорта: от трекинга до рафтинга.
-
Карагёль, АртвинНациональный парк Карагёль-Сахара расположен в провинции Артвин.
-
Паландокен, ЭрзурумПаландокен — популярный горнолыжный курорт на востоке Турции.
-
Остров Актамар, ВанОстров Актамар расположен на озере Ван. Одна из главных достопримечательностей — средневековая Церковь Святого Креста.
-
Минарет мечети МардинаМечеть Улу (Великая мечеть) была построена в XII веке. Раньше у нее было два минарета, но один из них обрушился несколько веков назад.
-
МардинМардин — город на юго-востоке Турции. Известен архитектурными строениями в арабском стиле, а также своим расположением на скалистой местности.
-
Узунгёль, ТрабзонОкрестности Узунгёль — живописного озера в окружении гор и лесов — идеально подходят для велосипедных или пеших прогулок.
-
Харран, ШанлыурфаХарран — один из древнейших городов в мире, служивший воротами в Месопотамию.
-
Озеро Балыклы, ШанлыурфаЛегендарное озеро со священными рыбами расположено во дворе мечети Халиль-Раман.
-
ПахлаваТурция славится сладостями, и на первом месте — пахлава.
-
ЭбруЭбру — это искусство марморирования, то есть техники нанесения на предмет мраморного рисунка. При помощи специального гребня и красок на поверхности воды создают узор, а после прикладывают лист бумаги или ткани, чтобы его перенести.
-
Качкарские горыЛюбителям приключений стоит отправляться в Качкарские горы в Северную Анатолию. Там проложены тропы разной сложности, так что лучшего места для похода не найти. И не забудьте подняться к живописному ледниковому озеру.
-
ХедерлезХедерлез — это один из самых важных праздников в Турции. Отмечается как день, когда встретились пророки Хидр и Ильяс на Земле.
-
Крепость Аланьи, АнтальяСредневековая крепость расположена на полуострове на высоте 250 метров. Построенная сельджукскими турками для отражения нападений пиратов, сегодня крепость Аланьи — музей под открытым небом, откуда открывается вид на Средиземное море.
-
Турецкая Ривьера, МармарисТурецкая Ривьера — это не только километровые пляжи, но и уединенные уголки, куда можно добраться только по морю.Обязательно отправляйтесь туда, чтобы окунуться в спокойные воды Эгейского моря и познать истинное умиротворение.
-
Гёчек, МуглаГород Гёчек — мекка яхтенного спорта в Турции, отмеченная международной наградой «Голубой флаг». Бирюзовые бухты и гавани, зеленые горы и живописные острова — идеальное место для прогулки под парусом.
-
Лаодикея, ДенизлиДревний город Лаодикея был одним из самых процветающих в западной цивилизации. Прогуляйтесь среди величественных колонн и загляните в одну из «Семи церквей Апокалипсиса», которая упоминается в Откровении Иоанна Богослова.
-
Памуккале, ДенизлиБелые, словно покрытые снегом, террасы в Памуккале — это природные бассейны, наполненные минеральной водой из горячих источников.
-
Рельеф богини Ники, Эфес, ИзмирНика — богиня победы. Считается, что она всегда сопутствовала сильным и быстрым и приносила им победу. Сегодня Ника продолжает путешествовать по миру, прославляя героев.
-
Библиотека Цельса, Эфес, ИзмирБиблиотека Цельса — это древнеримская библиотека, построенная в честь политического деятеля Тиберия Юлия Цельса. В этой библиотеке, одной из крупнейших в древнем мире, хранилось более 12 000 свитков.
-
КоньяРемесленник изготавливает фигурки кружащихся дервишей.
-
Сафранболу, КарабюкТурция была свидетелем подъемов и падений множества империй, которые оставили свой след в современной турецкой культуре: от искусства плетения ковров и каллиграфии до марморирования и изготовления медных изделий.
-
Сафранболу, КарабюкВ турецкой культуре человека, независимо от его происхождения, считают «гостем от Бога». Постучите в любую дверь — и вас встретят с улыбкой, посадят за обеденный стол и обязательно угостят кофе.
-
Сафранболу, КарабюкГород Сафранболу находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря прекрасно сохранившейся архитектуре времен Османской империи: жилым домам, мечетям, гробницам, фонтанам, баням и до сих пор действующим караван-сараям.
-
Троя, ЧанаккалеТроя находится на территории провинции Чанаккале. Для археологов Троя не один город, а целых девять — столько раз ее заново отстраивали. Главная достопримечательность города — копия Троянского коня.
-
Амасра, БартынЗеленый мыс с видом на Черное море, крепость, за которой скрывается маленькая рыбацкая деревушка, золотое солнце, скрывающееся за горизонтом — это Амасра, один из самых живописных портов Турции.
-
Мечеть Селимие, ЭдирнеМечеть Селимие — это шедевр Синана, одного из самых известных османских архитекторов. Сегодня мечеть находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
-
Мечеть Ортакёй, СтамбулМечеть Ортакёй, официальное название Большая Имперская мечеть, расположена в новой части Стамбула в районе Ортакёй рядом с Босфорским мостом.
-
Цистерна Базилика, СтамбулЦистерна Базилика — одна из главных достопримечательностей Стамбула. Это древнее подземное водохранилище, больше похожее на дворец или собор. Именно здесь снимали одну из главных сцен фильма «Инферно».
-
Музей Айя-София, СтамбулАйя-София — это бывший православный собор и мечеть, а ныне — музей и объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Кажется, люди бросили вызов законам физики, создавая этот памятник архитектуры.
-
Дворец Топкапы, СтамбулБогатства 600-летней империи, архитектурные влияния многих цивилизаций, захватывающий дух вид на Босфор — все это Дворец Топкапы, расположенный в историческом центре Стамбула.
-
Кружащиеся дервиши, СтамбулТанцы дервишей известны во всем мире, но не каждый знает, что это не просто выступление. Это сложный ритуал, с помощью которого дервиши пытаются достичь единства с Богом.
-
Девичья башня, СтамбулДевичья башня расположена на небольшом островке в Босфоре. Здесь есть ресторан, где можно устроить ужин при свечах с видом на город.
-
Собор Святой Софии, ТрабзонСобор Святой Софии — бывший кафедральный собор православной церкви, с 1584 года — мечеть. В настоящее время здесь находится музей.
Фотогалерея «Турция: почувствуй вкус жизни»
5 июня в Парке Горького в Москве открылась фотовыставка «Турция: почувствуй вкус жизни», организованная журналом National Geographic Traveler и авиакомпанией Turkish Airlines. Те, у кого нет возможности побывать на выставке, могут посмотреть на представленные там работы в фотогалерее вверху.
Авиакомпания Turkish Airlines является членом международного альянса Star Alliance (крупнейший авиационный альянс в мире). Авиакомпания имеет самую широкую маршрутную сеть в мире и в России среди иностранных авиаперевозчиков. На сегодняшний день благодаря удобным стыковкам в Стамбуле, жители 10 российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Уфы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Казани, Самары и Краснодара — могут насладиться самыми комфортными условиями, путешествуя по 303 направлениям в 121 стране по всему миру.