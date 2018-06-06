  • Каменные головы Немрут Даг
    Каменные головы Немрут Даг
    Победитель в номинации «История». Фото: Михаил Воробьев
  • Ландшафты Каппадокии
    Ландшафты Каппадокии
    Победитель в номинации «Природа». Фото: Алексей Мараховец
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    Огни сказочного Герёме
    Победитель в номинации «Туризм». Фото: Дмитрий Петренко
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В Москве открылась фотовыставка «Турция: почувствуй вкус жизни»

5 июня 2018 года в Парке культуры и отдыха им. М. Горького в Москве на Центральной аллее открылась фотовыставка «Турция: почувствуй вкус жизни», организованная журналом National Geographic Traveler и авиакомпанией Turkish Airlines. Ждем вас в гости до 20 июля включительно!
National Geographic Россия
6 июня 2018 в 14:07
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Страна султанов, пряных ароматов, мечетей, лукума, восточных мотивов, колоритных базаров, солнечных дней и таких же солнечных, открытых людей — все то, чем славится Турция сегодня, представлено в лучших работах одноименного фотоконкурса, проходившего на Nat-geo.ru с 4 мая по 3 июня 2018 года.

Победители конкурса «Турция: почувствуй вкус жизни»:
• Алексей Мараховец — номинация «Природа» (пейзажи);
• Михаил Воробьев — номинация «История» (съемка архитектурных достопримечательностей);
• Дмитрий Петренко — номинация «Туризм» (фотографии, посвященные традициям, культуре и развлечениям).

С приветственными словами выступили Мефаил Дерибаш (глава представительства Turkish Airlines в Российской Федерации), Хюсейн Лазип Дириоз (Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Российской Федерации), а также Ольга Яковина (главный редактор журнала National Geographic Traveler).

  • Хюсейн Лазип Дириоз, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Российской Федерации. Фото: Витас Черняускас
  • Мефаил Дерибаш, глава представительства Turkish Airlines в Российской Федерации, и Ольга Яковина, главный редактор журнала National Geographic Traveler. Фото: Витас Черняускас
  • Мефаил Дерибаш, глава представительства Turkish Airlines в Российской Федерации.

На открытии выставки выступила группа «Диван» — Дарья Теплова (национальный турецкий инструмент саз) и Павел Новиков (духовые). Ведущим церемонии открытия стал Иван Чуйков.

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Гости мероприятия не остались без подарков: все, кто ответил правильно на вопросы ведущего о Турции, получили новый номер журнала National Geographic Traveler, в котором представлен инсайдерский путеводитель по Стамбулу.

  • В Москве открылась фотовыставка «Турция: почувствуй вкус жизни»
    Фото: Витас Черняускас

После официальной части гости мероприятия могли насладиться восточными сладостями от кондитерской компании Pate D’or (Пат Дор). А все, кто неравнодушен к языкам, получили шанс поучаствовать в мастер-классе по изучению турецкого языка от Клуба восточных языков и культуры «Два Востока».

Фотовыставка под открытым небом «Турция: почувствуй вкус жизни» пройдет до 20 июля, время работы круглосуточно, вход — свободный.

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