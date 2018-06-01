  • Каппадокия
    Каппадокия
  • Библиотека Цельса, Эфес
    Библиотека Цельса, Эфес
  • Музей Айя-София, Стамбул
    Музей Айя-София, Стамбул
Наши выставки

Фотовыставка «Турция: почувствуй вкус жизни»

5 июня в Москве в Парке Горького откроется фотовыставка «Турция: почувствуй вкус жизни».
National Geographic Россия
1 июня 2018 в 19:02

Журнал National Geographic Traveler и авиакомпания Turkish Airlines приглашают на открытие фотовыставки «Турция: почувствуй вкус жизни», которое пройдет на Центральной аллее в Парке Горького в Москве.

  • Древний город Лаодикея, Денизли
    Древний город Лаодикея, Денизли

Гостей фотовыставки ждут викторина с розыгрышем призов, выступление турецкого музыкального коллектива и дегустация турецких сладостей. Вести мероприятие будет Иван Чуйков.

  • Пахлава
    Пахлава

На открытии фотовыставки будут также объявлены победители одноименного фотоконкурса, который проходил на сайте nat-geo.ru c 4 мая по 3 июня.

  • Крепость Аланьи, Анталия
    Крепость Аланьи, Анталия


Что? Фотовыставка «Турция: почувствуй вкус жизни»

Где? Москва, Парк Горького, Центральная аллея

Когда? С 5 июня по 20 июля 2018 года

Вход свободный!

Тоже интересно

Самые дешевые пляжные направления июня

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Зачем обезьяны, живущие в дикой природе, подбирают брошенных котят
Зачем обезьяны, живущие в дикой природе, подбирают брошенных котят
Тоже интересно
Турция вернет себе абсолютное лидерство у российских туристов
Турция вернет себе абсолютное лидерство у российских туристов
Дикобраз убил питона изнутри
Дикобраз убил питона изнутри