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Фотовыставка «Турция: почувствуй вкус жизни»
5 июня в Москве в Парке Горького откроется фотовыставка «Турция: почувствуй вкус жизни».
National Geographic Россия
1 июня 2018 в 19:02
Журнал National Geographic Traveler и авиакомпания Turkish Airlines приглашают на открытие фотовыставки «Турция: почувствуй вкус жизни», которое пройдет на Центральной аллее в Парке Горького в Москве.
Гостей фотовыставки ждут викторина с розыгрышем призов, выступление турецкого музыкального коллектива и дегустация турецких сладостей. Вести мероприятие будет Иван Чуйков.
На открытии фотовыставки будут также объявлены победители одноименного фотоконкурса, который проходил на сайте nat-geo.ru c 4 мая по 3 июня.
Что? Фотовыставка «Турция: почувствуй вкус жизни»
Где? Москва, Парк Горького, Центральная аллея
Когда? С 5 июня по 20 июля 2018 года
Вход свободный!