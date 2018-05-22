С 22 мая в Челябинске открыта выставка «Дикая природа России»
Медведи и киты, сайгаки и морские ангелы, жаркие степи Астрахани, огнедышащие вулканы Камчатки, холодная бездна Байкала, скалистые пики Кавказа — все это можно будет увидеть в залах Государственного исторического музея Южного Урала по адресу: ул. Труда, 100.
Выставка будет работать с 22 мая по 1 июля 2018.
На церемонии открытия выступит главный редактор нашего журнала — Андрей Паламарчук!
Для выставки наше жюри отобрало лучшие из 60 000 снимков, присланных на конкурс «Дикая природа России-2017». Вот некоторые из фаворитов минувшего сезона.
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Приходите посмотреть остальные работы! Будем очень ждать!
Где? Челябинск, ул. Труда, 100. Государственный исторический музей Южного Урала.
Когда? 22 мая — 1 июля.
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00; суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00.