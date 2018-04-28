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22 мая в Челябинске откроется выставка «Дикая природа России»

Лучшие снимки 2017 года по версии «National Geographic Россия» скоро прибудут в Челябинск. Приходите любоваться!
28 апреля 2018 в 13:24
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Медведи и киты, сайгаки и морские ангелы, жаркие степи Астрахани, огнедышащие вулканы Камчатки, холодная бездна Байкала, скалистые пики Кавказа — все это можно будет увидеть в залах Государственного исторического музея Южного Урала по адресу: ул. Труда, 100.

Выставка будет работать с 22 мая по 1 июля 2018.

На церемонии открытия выступит главный редактор нашего журнала — Андрей Паламарчук!

Для выставки наше жюри отобрало лучшие из 60 000 снимков, присланных на конкурс «Дикая природа России-2017». Вот некоторые из фаворитов минувшего сезона.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд.

  • Фото сделано Татьяной Смирновой — жительницей Челябинска.
  • Тетерев Фото: Михаил Калинин
  • А я тебя не боюсь!
    Фото: Александр Маркелов
  • Бой Фото: Сергей Белых

Приходите посмотреть остальные работы! Будем очень ждать!

Где? Челябинск, ул. Труда, 100. Государственный исторический музей Южного Урала.

Когда? 22 мая — 1 июля.

Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00; суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00.

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