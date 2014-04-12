Российский National Geographic на «Фотофоруме-2018»
12 апреля в «Крокусе Экспо» начал работу «Фотофорум». Событие обещает быть масштабным: организаторы сулят три дня мастер-классов и лекций от лучших фотографов и знаменитых путешественников, плюс «тест-драйвы» первоклассной фототехники.
Чтобы лично опробовать лучшие камеры и посетить мастер-классы, зарегистрируйтесь на сайте. Не забудьте ввести промокод CP-SAQIE-LVA2V0Z и получить 50%-скидку на билет!
Полная программа лекций и мастер-классов опубликована здесь. Рекомендуем посетить встречу с нашим фотографом — Анной Гибискус в эту субботу, 14 апреля!
Анна, посетившая 35 стран, расскажет, как привезти из путешествия максимум ценных фотографий, как подготовиться к важной съемке и чего ожидать, фотографируя незнакомцев (особенно если они — строптивые индейцы Южной Америки).
Не забудьте заглянуть на наш стенд — Р07. Мы будем проводить викторины и дарить журналы National Geographic Россия» и «National Geographic Traveler» — от самых свежих до архивных. Отличный шанс пополнить домашнюю коллекцию наших номеров!
Кстати, здесь же можно будет сфотографироваться в нашей желтой раме на фоне большого земного шара (глобус в человеческий рост нам предоставили наши друзья из Kinder Show Group).
Что? «Фотофорум»: выставка фототехники и тематические мастер-классы
Где? «Крокус-Эспо», павильон 2, зал 6. Адрес: Красногорск, ул. Международная, д. 16, 18, 20.
Когда? 12 -14 апреля.