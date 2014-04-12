  • Российский National Geographic на «Фотофоруме-2018»
  • Российский National Geographic на «Фотофоруме-2018»
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Российский National Geographic на «Фотофоруме-2018»

12 апреля в Москве стартовала ежегодная выставка «Фотофорум»! Всех приглашаем к нашему стенду Р07 — будем загадывать викторины и дарить подарки!
12 апреля 2018 в 18:51
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12 апреля в «Крокусе Экспо» начал работу «Фотофорум». Событие обещает быть масштабным: организаторы сулят три дня мастер-классов и лекций от лучших фотографов и знаменитых путешественников, плюс «тест-драйвы» первоклассной фототехники.

Чтобы лично опробовать лучшие камеры и посетить мастер-классы, зарегистрируйтесь на сайте. Не забудьте ввести промокод CP-SAQIE-LVA2V0Z и получить 50%-скидку на билет!

Полная программа лекций и мастер-классов опубликована здесь. Рекомендуем посетить встречу с нашим фотографом — Анной Гибискус в эту субботу, 14 апреля!

Анна, посетившая 35 стран, расскажет, как привезти из путешествия максимум ценных фотографий, как подготовиться к важной съемке и чего ожидать, фотографируя незнакомцев (особенно если они — строптивые индейцы Южной Америки).

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14 апреля — встреча с фотографом «National Geographic Россия» на «Фотофоруме»

Не забудьте заглянуть на наш стенд — Р07. Мы будем проводить викторины и дарить журналы National Geographic Россия» и «National Geographic Traveler» — от самых свежих до архивных. Отличный шанс пополнить домашнюю коллекцию наших номеров!

Кстати, здесь же можно будет сфотографироваться в нашей желтой раме на фоне большого земного шара (глобус в человеческий рост нам предоставили наши друзья из Kinder Show Group).


  • Российский National Geographic на «Фотофоруме-2018»

Что? «Фотофорум»: выставка фототехники и тематические мастер-классы
Где? «Крокус-Эспо», павильон 2, зал 6. Адрес: Красногорск, ул. Международная, д. 16, 18, 20.
Когда? 12 -14 апреля.

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