14 апреля — встреча с фотографом «National Geographic Россия» на «Фотофоруме»
Встреча с тревел-фотографом Анной Гибискус
Где? «Крокус Экспо», Конференц-зал D
Когда? 14 апреля, с 15:50 — 16:50
Анна Гибискус — путешественница, гид и профессиональный фотограф, чьи работы неоднократно публиковали российский и американский National Geographic. Также ее снимки не раз становились выбором редакции на 500px.com.
На счету Анны — 35 стран, тысячи фотографий и сотни пережитых приключений. Последние 4 года она фотографирует пейзажи и обитателей двух Америк. За это время она совершила две одиночные экспедиции в малоизученные уголки Анд и получила престижную международную награду Pano Awards за пейзажную фотографию.
14 апреля на выставке «Фотофорум» Анна расскажет, как привезти из путешествия максимум ценных фотографий, как подготовиться к важной съемке и чего ожидать, фотографируя незнакомцев (особенно если они — строптивые индейцы Южной Америки).
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«Фотофорум» — выставка фототехники и цикл тематических мастер-классов — будет проходить с 12 по 14 апреля в «Крокусе-Эспо», павильон 2, зал 6.
Адрес: Красногорск, ул. Международная, д. 16, 18, 20.