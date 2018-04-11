  • 14 апреля — встреча с фотографом «National Geographic Россия» на «Фотофоруме»
  • 14 апреля — встреча с фотографом «National Geographic Россия» на «Фотофоруме»
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14 апреля — встреча с фотографом «National Geographic Россия» на «Фотофоруме»

Как не бояться путешествовать одной, как снимать портреты коренных обитателей Америки и Азии, как стать тревел-фотографом — и получить признание в России и Штатах? Ответы — 14 апреля в «Крокусе Экспо».
11 апреля 2018 в 12:02
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Встреча с тревел-фотографом Анной Гибискус
Где? «Крокус Экспо», Конференц-зал D
Когда? 14 апреля, с 15:50 — 16:50

Анна Гибискус — путешественница, гид и профессиональный фотограф, чьи работы неоднократно публиковали российский и американский National Geographic. Также ее снимки не раз становились выбором редакции на 500px.com.

На счету Анны — 35 стран, тысячи фотографий и сотни пережитых приключений. Последние 4 года она фотографирует пейзажи и обитателей двух Америк. За это время она совершила две одиночные экспедиции в малоизученные уголки Анд и получила престижную международную награду Pano Awards за пейзажную фотографию.

14 апреля на выставке «Фотофорум» Анна расскажет, как привезти из путешествия максимум ценных фотографий, как подготовиться к важной съемке и чего ожидать, фотографируя незнакомцев (особенно если они — строптивые индейцы Южной Америки).

Наши читатели могут получить билет на «Фотофорум» с 50%-скидкой! Кликните на ссылку ниже и введите промокод CP-SAQIE-LVA2V0Z.

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«Фотофорум» — выставка фототехники и цикл тематических мастер-классов — будет проходить с 12 по 14 апреля в «Крокусе-Эспо», павильон 2, зал 6.

Адрес: Красногорск, ул. Международная, д. 16, 18, 20.


План выставки:


  • 14 апреля — встреча с фотографом «National Geographic Россия» на «Фотофоруме»

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