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Фотовыставка «Дикая природа России» открыта в Казани до 6 мая!

Этой весной в Казанском кремле можно полюбоваться на самые красивые снимки 2017 года по версии «National Geographic Россия».
National Geographic Россия
11 апреля 2018 в 19:49
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На выставке в центре «Эрмитаж-Казань» есть, на что посмотреть: в экспозицию вошли лучшие из 60 000 фотографий дикой природы, присланные на суд жюри в 2017 году. Вот некоторые из фаворитов конкурса:

  • «Лисьи нежности»
    Номинация «Мамы и детеныши», Ⅰ место Фото: Мария
  • «Купание лося»
    «Млекопитающие», ⅠⅠ место Фото: Александр и Наталия Федосовы
  • «Передышка»
    Номинация «Макросъемка», I место Фото: Максимова Татьяна Владимировна

Что? Фотовыставка «Дикая природа России»
Где? Казань, Музей-заповедник «Казанский Кремль», центр «Эрмитаж-Казань»
Когда? С 21 марта по 6 мая

Режим работы:
вторник-четверг, суббота, воскресенье: с 10:00 до 18:00;
пятница: с 11:00 до 20:00;
понедельник: выходной.

Прейскурант: Взрослые — 200 руб. Студенты, пенсионеры — 100 руб. Школьники — 80 руб.


Выставка «Дикая природа России» завершает одноименный фотоконкурс, который ежегодно проводит журнал «National Geographic Россия». В 2017 году выставка прошла в седьмой раз.

Открывшись в Москве в конце декабря, в новом году она отправилась в турне по российским городам: сначала — в Санкт-Петербург, затем — в Казань.

21 марта на открытии выставки в «Казанском кремле» присутствовали:

• Кирилл Самурский — ведущий фотограф «National Geographic Россия»;
• Габдулхаков Дамир Кашибулхакович — управляющий Казанским филиалом ПАО «Бинбанк», директор по развитию бизнеса;
• Коновалова Светлана Алексеевна — заместитель директора музея-заповедника «Казанский Кремль».

Вот небольшой фоторепортаж с открытия выставки в Казани.

  • Фото: Олег Самойлов
  • Фото: Олег Самойлов
  • Фото: Олег Самойлов
  • Фото: Олег Самойлов
  • Фото: Олег Самойлов
  • Фото: Олег Самойлов
  • Фото: Олег Самойлов
  • Фото: Олег Самойлов
  • Фото: Олег Самойлов

Нажмите на фото, чтобы посмотреть следующий слайд.

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