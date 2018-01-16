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«Нежность». Южно-Камчатский заказник, Курильское озеро, полуостров Камчатка. Фотография сделана участником ДПР-2016 из Перми — Павлом Жигаловым. Фото: Павел Жигалов
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«Атлант». Победитель в номинации «Подводная съемка» Фото: Константин Новиков
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Цветущие поля рододендронов под перевалом Геби. Нацпарк «Алания», республика Северная Осетия — Алания. Фаворит ДПР-2016 Фото: Антон Агарков
19 января в Перми откроется выставка «Дикая природа России»
На торжественном открытии фотовыставки «Дикая природа России» в Перми выступят: Андрей Паламарчук — главный редактор журнала «National Geographic Россия», Антон Клепиков — Советник Губернатора Пермского края, а также Даниил Дмитриев — представитель «Фестивального дома».
На фотовыставке в Перми будут представлены лучшие конкурсные работы 2016 года.
Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» уже семь лет.
Из 55 000 фотографий, присланных на сайт nat-geo.ru, были тщательно отобраны 170 лучших снимков, которые и стали основой выставки, путешествующей по стране в течение всего 2017 года.
Формальные критерии конкурса неизменны: фотографии должны быть сделаны на территории России гражданами Российской Федерации. Но главный критерий — другой, и его не сформулировать одним словом. Новизна, свежесть взгляда, способность увидеть удивительное в обыденном — все это присутствует в сильнейших работах, которые собраны в этой выставке.
Что? Выставка лучших работ фотоконкурса «Дикая природа России — 2016»
Где? Пермь, «Фестивальный дом», зона «Экспо». Городская эспланада, перед зданием Законодательного собрания.
Когда? С 19 января по 28 января 2018 года.
Режим работы: вт-пт: с 19.00 по 21.00, сб-вс: с 12.00 — 21.00, праздничные дни: с 12.00 — 21.00, пн: выходной день.
Вход свободный!