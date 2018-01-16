  • 19 января в Перми откроется выставка «Дикая природа России»
    «Нежность». Южно-Камчатский заказник, Курильское озеро, полуостров Камчатка. Фотография сделана участником ДПР-2016 из Перми — Павлом Жигаловым. Фото: Павел Жигалов
  • 19 января в Перми откроется выставка «Дикая природа России»
    «Атлант». Победитель в номинации «Подводная съемка» Фото: Константин Новиков
  • 19 января в Перми откроется выставка «Дикая природа России»
    Цветущие поля рододендронов под перевалом Геби. Нацпарк «Алания», республика Северная Осетия — Алания. Фаворит ДПР-2016 Фото: Антон Агарков
Наши выставки

19 января в Перми откроется выставка «Дикая природа России»

Выставка будет работать с 19 по 28 января на территории площадки «Фестивальный дом». Точный адрес: зона «Экспо», Городская эспланада, перед зданием Законодательного собрания.
National Geographic Россия
16 января 2018 в 13:30
6

На торжественном открытии фотовыставки «Дикая природа России» в Перми выступят: Андрей Паламарчук — главный редактор журнала «National Geographic Россия», Антон Клепиков — Советник Губернатора Пермского края, а также Даниил Дмитриев — представитель «Фестивального дома».

  • 19 января в Перми откроется выставка «Дикая природа России»
    «Они прилетели!» Победитель в номинации «Млекопитающие» Фото: Ирина Полозкова


На фотовыставке в Перми будут представлены лучшие конкурсные работы 2016 года.

Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» уже семь лет.

Из 55 000 фотографий, присланных на сайт nat-geo.ru, были тщательно отобраны 170 лучших снимков, которые и стали основой выставки, путешествующей по стране в течение всего 2017 года.

Формальные критерии конкурса неизменны: фотографии должны быть сделаны на территории России гражданами Российской Федерации. Но главный критерий — другой, и его не сформулировать одним словом. Новизна, свежесть взгляда, способность увидеть удивительное в обыденном — все это присутствует в сильнейших работах, которые собраны в этой выставке.

  • 19 января в Перми откроется выставка «Дикая природа России»
    «Солнечный ветер в стране вулканов» Начало первого часа ночи. На фото — вулкан Ушковский, Камень и активный Безымянный вулкан. Вид с вулкана Плоский Толбачик. Фаворит ДПР-2016 Фото: Роман Мельник
На будущей пермской фотовыставке будут представлены победители и фавориты всех 14 номинаций: «Птицы», «Подводная съемка», «Юные таланты», «Природа в черно-белых тонах», «Заповедная Россия», «Фотоистория», «Млекопитающие», «От заката до рассвета», «Мамы и детеныши», «Пейзажи», «Макросъемка», «Растения», «Мобильное фото» и специальная номинации «Энергия жизни» от ПАО «БИНБАНК».

Что? Выставка лучших работ фотоконкурса «Дикая природа России — 2016»

Где? Пермь, «Фестивальный дом», зона «Экспо». Городская эспланада, перед зданием Законодательного собрания.

Когда? С 19 января по 28 января 2018 года.
Режим работы: вт-пт: с 19.00 по 21.00, сб-вс: с 12.00 — 21.00, праздничные дни: с 12.00 — 21.00, пн: выходной день.

Вход свободный!

Тоже интересно

Пермский период: на краю погибели

Обсудить
СМИ2
Ученые определили верный признак скорой смерти у женщин
Ученые определили верный признак скорой смерти у женщин
Тоже интересно
Томбукту: город книголюбов и разбойников
Томбукту: город книголюбов и разбойников
Как выглядела «ведьма», погибшая 313 лет назад
Как выглядела «ведьма», погибшая 313 лет назад