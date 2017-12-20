  • Фотовыставка «Дикая природа России — 2017» откроется 27 декабря!
    Остров Беринга. Щенок-альбинос северного морского котика. Фаворит конкурса. Фото: Татьяна Аникина
  • Фотовыставка «Дикая природа России — 2017» откроется 27 декабря!
    Фаворит конкурса. Фото: Александр и Наталия Федосовы
  • Фотовыставка «Дикая природа России — 2017» откроется 27 декабря!
    Фаворит конкурса «ДПР-2017» Фото: Георгий Шагин
Наши выставки

Фотовыставка «Дикая природа России — 2017» откроется 27 декабря!

Наша выставка в Центральном доме художника будет работать с 27 декабря по 14 января. Всех ждем!
National Geographic Россия
20 декабря 2017 в 19:09
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На выставке будут представлены лучшие работы фотоконкурса «Дикая природа России — 2017», который проводился на nat-geo.ru с 18 апреля по 30 сентября.

В конкурсе, прошедшем уже в седьмой раз, приняло участие более 60 000 фотографий, сделанных на территории России.

  • Фотовыставка «Дикая природа России — 2017» откроется 27 декабря!
    Извержение вулкана Плоский Толбачик. Фаворит конкурса Фото: Сергей Козинцев

Редакция «National Geographic Россия» составила шорт-лист конкурса, в который вошли почти 600 работ. Именно из них жюри выбрало победителей и призеров.

«Приятно удивили фотографии из номинации «Городские джунгли». Это новая номинация, которую мы запустили в этом году, — рассказала Алевтина Сухорукова, арт-директор журнала «National Geographic Россия». — И некоторые кадры можно назвать уникальными».

В состав жюри вошли:
• Даррен Смит (заместитель редакционного директора международных изданий NG);
• Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»);
• Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);
• Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);
• Игорь Шпиленок (известный фотограф-натуралист, природоохранный деятель).

  • Фотовыставка «Дикая природа России — 2017» откроется 27 декабря!
    Тени от деревьев на берегу реки Евояха. Фаворит конкурса «ДПР-2017» Фото: Камиль Нуреев

В этом году был вновь запущен прием работ в специальной номинации «Энергия жизни» от генерального партнера — ПАО «БИНБАНК». В судействе принял участие Владас Винцюнас — руководитель управления маркетинговых коммуникаций и брендинга БИНБАНКа и Ярослав Шураев — известный блогер и фотограф.

Фотовыставка в ЦДХ пройдет с 27 декабря по 14 января.

Где? Центральный дом художника, Крымский вал,

Когда? Вторник — воскресенье с 11:00 до 20:00. Пн — выходной день (за исключением праздничного дня 8-ого января).
31-ого декабря ЦДХ работает до 18:00.

Сколько? Взрослый билет — 400 рублей. Детский и льготный — 200 рублей. Для всех обладателей банковских карт ПАО «Бинбанк» билет стоит 200 рублей.

Посмотрите, как проходило награждение победителей в прошлом году.

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СМИ2
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