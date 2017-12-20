Фотовыставка «Дикая природа России — 2017» откроется 27 декабря!
На выставке будут представлены лучшие работы фотоконкурса «Дикая природа России — 2017», который проводился на nat-geo.ru с 18 апреля по 30 сентября.
В конкурсе, прошедшем уже в седьмой раз, приняло участие более 60 000 фотографий, сделанных на территории России.
Редакция «National Geographic Россия» составила шорт-лист конкурса, в который вошли почти 600 работ. Именно из них жюри выбрало победителей и призеров.
«Приятно удивили фотографии из номинации «Городские джунгли». Это новая номинация, которую мы запустили в этом году, — рассказала Алевтина Сухорукова, арт-директор журнала «National Geographic Россия». — И некоторые кадры можно назвать уникальными».
В состав жюри вошли:
• Даррен Смит (заместитель редакционного директора международных изданий NG);
• Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»);
• Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);
• Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);
• Игорь Шпиленок (известный фотограф-натуралист, природоохранный деятель).
В этом году был вновь запущен прием работ в специальной номинации «Энергия жизни» от генерального партнера — ПАО «БИНБАНК». В судействе принял участие Владас Винцюнас — руководитель управления маркетинговых коммуникаций и брендинга БИНБАНКа и Ярослав Шураев — известный блогер и фотограф.
Фотовыставка в ЦДХ пройдет с 27 декабря по 14 января.
Где? Центральный дом художника, Крымский вал,
Когда? Вторник — воскресенье с 11:00 до 20:00. Пн — выходной день (за исключением праздничного дня 8-ого января).
31-ого декабря ЦДХ работает до 18:00.
Сколько? Взрослый билет — 400 рублей. Детский и льготный — 200 рублей. Для всех обладателей банковских карт ПАО «Бинбанк» билет стоит 200 рублей.
Посмотрите, как проходило награждение победителей в прошлом году.