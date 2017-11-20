National Geographic Traveler приглашает на выставку в ТЦ «Метрополис»
Фотовыставка «Точки на карте» организована журналом «National Geographic Traveler» при поддержке компании Ford Sollers. Ямальская тундра, алтайские озера и острова в море Лаптевых — мы отметили на карте самые красивые места в России. Какими далекими они бы ни казались, до них можно добраться. Фотографии, вошедшие в нашу выставку, — лучшее тому подтверждение.
Выставка проходит на первом этаже московского торгового центра «Метрополис» с 11 ноября по 30 ноября 2017 года.
Задача выставки, организованной при поддержке Ford Sollers, — показать удивительные уголки нашей страны. Многие из них принято считать недосягаемыми, но на самом деле, чтобы добраться до них, достаточно лишь автомобиля и капельки авантюризма. Уже много лет автомобили Ford, специально адаптированные для российских дорог, помогают исследовать страну, вдохновляя на новые путешествия.
Соловецкие острова, Мыс Опасный, Озеро Уч-Кель, Заповедник «Эрзи» — все эти места находятся в непосредственной близости к крупным населенным пунктам, и дорога к ним открыта не только профессиональным путешественникам, но и каждому из нас.
Например, удивительный по своей красоте природный парк «Большой Тхач» в Республике Адыгея, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО, находится всего в 4 часах езды от Краснодара.
На каждой фотоработе вы найдете аудиогид, из которого можно узнать множество интересных фактов о каждой локации и окончательно убедиться в том, что за невероятными пейзажами совсем необязательно лететь на другой конец света.
Путешествуйте вместе с нами!
Где? ТЦ Метрополис, Ленинградское шоссе, дом 16A, стр. 4.
Когда? Выставка продлится до 30 ноября 2017 года. Торговый центр открыт ежедневно с 10:00 до 23:00.
Вход свободный!