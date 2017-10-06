  • Вылетаете из «Домодедово»? Заходите в гости!
    Фантастический пейзаж из Гренландии принес Владимиру Кушнареву победу в фотоконкурсе. Фото: Владимир Кушнарев
  • Вылетаете из «Домодедово»? Заходите в гости!
    Фотография из парка Павловск в Санкт-Петербурге стала серебряным призером конкурса. Фото: Федор Лашков
  • Вылетаете из «Домодедово»? Заходите в гости!
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Наши выставки

Вылетаете из «Домодедово»? Заходите в гости!

В аэропорту «Домодедово» открылась выставка лучших работ фотоконкурса «Планета Лето», проходившего на nat-geo.ru с 16 июня по 30 августа 2017 года.
National Geographic Россия
6 октября 2017 в 22:32
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В экспозиции примут участие 24 работы. В октябре демонстрируется первая половина, а в ноябре ее сменит вторая.

Победителями совместного фотоконкурса «National Geographic Россия» и Olympus стали Владимир Кушнарев (1-е место), Федор Лашков (2-е место) и Василий Яковлев (3-е место).

В специальной номинации «Лучшая фотография, сделанная на Olympus» победил Сергей Шанин.

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    Солнечные ванны
    Фото: Сергей Шанин

Посмотреть все фотографии конкурса «Планета Лето»

Где: аэропорт «Домодедово», зона паспортного контроля.
Когда: 4 октября — 30 ноября
Сколько стоит: бесплатно

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