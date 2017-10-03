  • Прилетайте на «Планету контрастов»!
  • Прилетайте на «Планету контрастов»!
  • Прилетайте на «Планету контрастов»!
  • Прилетайте на «Планету контрастов»!
Наши выставки

Прилетайте на «Планету контрастов»!

68 выдающихся фотографий и погружение в мир дополненной реальности — «National Geographic Россия» совместно с торговым центром «Мега-Химки» приглашают на фотовыставку «Планета Контрастов».
National Geographic Россия
3 октября 2017 в 20:31
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Гигантский кит в океане и крошечная божья коровка в траве, безжизненные пустыни и цветущие луга, холодные северные реки и потоки раскаленной лавы, безлюдные скалы и густонаселенные мегаполисы — кажется, что мир, в котором мы живем, соткан из противоположностей. Но если приглядеться, в очертаниях созвездия можно увидеть крылья бабочки, а в каплях утренней росы — всю нашу планету. И даже у медведей есть что-то общее с улитками. В это не сложно поверить — нужно лишь присмотреться!

Мир, полный контрастов и удивительных совпадений глазами фотографов со всего мира. Посетители выставки смогут увидеть места, недоступные никому, кроме опытных путешественников.

Но самое удивительное перемещение ждет зрителей в проекте дополненная реальность, который погружает в мир Юрского периода. Воздух наполнится ревом велоцирапторов и свистом крыльев птерозавров, а пол под ногами задрожит от тяжелой поступи тиранозавра.


Не пропустите!

Адрес: Московская область, г. Химки, Мега Химки, Центр Культуры, 1-й этаж, зона фуд корта.
Даты: 5−29 октября.
Режим работы: ежедневно, с 10:00 до 23:00 (пн-чт), с 10:00 до 00:00 (пт-сб).

Вход свободный!

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