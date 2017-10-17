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Лучшие снимки «Дикой Природы России» уже в Екатеринбурге!

С 17 октября по 12 ноября в Екатеринбурге можно будет полюбоваться самыми живописными уголками России и их обитателями — на снимках наших читателей.
17 октября 2017 в 11:45
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  • Лучшие снимки «Дикой Природы России» уже в Екатеринбурге!
    Жаркое солнце Арктики Фото: Николай Гернет

Этой осенью в залах екатеринбургского особняка будут соседствовать холодные гроты Байкала и огнедышащие вулканы Камчатки, белые медведи — с бурыми, косатки — с горными турами, а богомолы — с медузами и пеликанами.

Фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» с 2011 года. В минувшем году мы получили 55 000 фотографий, распределенных по 13 номинациям. Лучшие из них уже побывали в пяти городах России — и теперь прибывают в Екатеринбург.

  • Лучшие снимки «Дикой Природы России» уже в Екатеринбурге!
    Провожая вечернее солнце Фото: Александр и Наталия Федосовы

Где? Екатеринбург, ул. Малышева, 46, Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл».

Когда? 17 октября — 12 ноября. Выставка будет работать ежедневно, без выходных, с 11:00 до 20:00.

Сколько? Стоимость билета на двоих — 200 руб. Один взрослый билет стоит 150 руб, а льготный билет для школьников, студентов и пенсионеров — 50 руб. Дошкольники и держатели карт Бинбанка и МДМ Банка могут пройти на выставку бесплатно.

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