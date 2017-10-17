Лучшие снимки «Дикой Природы России» уже в Екатеринбурге!
Этой осенью в залах екатеринбургского особняка будут соседствовать холодные гроты Байкала и огнедышащие вулканы Камчатки, белые медведи — с бурыми, косатки — с горными турами, а богомолы — с медузами и пеликанами.
Фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» с 2011 года. В минувшем году мы получили 55 000 фотографий, распределенных по 13 номинациям. Лучшие из них уже побывали в пяти городах России — и теперь прибывают в Екатеринбург.
Где? Екатеринбург, ул. Малышева, 46, Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл».
Когда? 17 октября — 12 ноября. Выставка будет работать ежедневно, без выходных, с 11:00 до 20:00.
Сколько? Стоимость билета на двоих — 200 руб. Один взрослый билет стоит 150 руб, а льготный билет для школьников, студентов и пенсионеров — 50 руб. Дошкольники и держатели карт Бинбанка и МДМ Банка могут пройти на выставку бесплатно.