National Geographic Traveler принимает участие в выставке «Отдых»
В этом году выставка разделена на три главные части: выставочную, деловую и фестивальную. На последней гости найдут, например, кулинарные мастер-классы и конкурс презентаций и видеороликов, посвященных теме «Привет, Россия — Родина моя! ».
В деловую программу включены ключевые бизнес-события отрасли, которые объединяет главный лозунг: «Туристическая индустрия — драйвер экономического развития». В рамках выставки запланировано совместное обсуждение проблем и тенденций в российском туризме. В форуме примут участие представители государственной власти и турбизнеса.
Журнал National Geographic Traveler представит на выставке стенд (№ 2В1204). Здесь наши читатели могут приобрести новые и архивные номера любимых журналов, оформить подписку, а также сфотографироваться на обложке свежего номера, в тантамареске от выездной фотостудии PromoPhoto.
Подробнее о мероприятии — на официальной странице выставки.
Когда?
9 — 20 сентября, с 10:00 по 18:00 (вход только для специалистов)
21 сентября, с 10:00 по 16:00 (вход для специалистов и всех желающих)
Где?
Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной